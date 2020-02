Nečekaný růst úrokových sazeb ničemu nevadí. Větším problémem je omezení hypoték a nedostatek bytů

Samozřejmě se dá předpokládat, že zvýšení repo sazby se částečně promítne do růstu úrokových sazeb hypotečních úvěrů . Když ne z jiného důvodu, tak proto, že se to teď tak nějak hodí a čeká. Neznamená to ale, že se sazby zvýší stejně, jako se zvýšila repo sazba. Repo sazba má zcela jistě na úrokové sazby hypoték vliv, ale není to vliv jedna ku jedné.