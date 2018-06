Příprava rozpočtu na rok 2019: Prioritami investice, důchody, školství a zdravotnictví

Ministerstvo financí předložilo vládě materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 431,6 mld. Kč , výdaji 1 481,6 mld. Kč a saldem ve výši – 50 mld. Kč . O návrhu Ministerstva financí bude do 20. června rozhodovat vláda.

Návrh 2019 (vč. EU) Návrh 2019 (bez EU) Rozpočet 2018 (vč. EU) Příjmy státního rozpočtu 1 431,6 mld. Kč 1 349 mld. Kč 1 314,5 mld. Kč Výdaje státního rozpočtu 1 481,6 mld. Kč 1 399 mld. Kč 1 364, 5 mld. Kč Saldo státního rozpočtu -50 mld. Kč -50 mld. Kč -50 mld. Kč



Rozpočet počítá s meziročním nárůstem daňových příjmů o 45,4 mld. Kč a nárůstem příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 39,6 mld. Kč. Odhady daňových příjmů jsou založeny na dubnové makroekonomické predikci, která počítá s nárůstem HDP ve stálých cenách o 3,3 % (v běžných cenách o 5,2% HDP). Daňové inkaso bude pozitivně ovlivněno také výraznějším růstem DPH v důsledku rostoucích investic státu a meziročním růstem u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o více než 11% v důsledku akcelerace růstu mezd a platů. Na výdajové straně dochází v důsledku rekordní valorizace k podstatnému zvýšení výdajů na důchody (+37,8 mld. Kč), výdajů na školství (+25,7 mld. Kč) a nárůstu kapitálových výdajů o 21 mld. Kč.

„Hlavní cíle, které jsme si stanovili, jsou navyšování důchodů, které nikdy nebyly navýšeny v takovém rozsahu, protože v průměru se očekává navýšení o 918 korun měsíčně. Důchodci nad 85 let dostanou tisíc korun měsíčně navíc, protože mají v tomto věku obrovské náklady hlavně na zdravotní péči. Důležitá je i kapitola školství, kde chceme do roku 2021 navýšit průměrnou mzdu pedagogů na 45 tisíc korun. Naše priorita je i zdravotnictví, do kterého celkově nateče 320 miliard korun, což je meziročně navýšení o 20 miliard korun. Důležité je, že jsme udrželi deficit, jak byl plánován, a snižujeme zadlužení. Myslím si, že tento rozpočet určitě pomůže dalšímu růstu naší ekonomiky,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Mou prioritou je uhájit 50 mld. Kč jako nepřekročitelný strop. O tom, že to nebude snadné, svědčí stav nadpožadavků jednotlivých rezortů, který přesáhl 130 mld. Kč. Respektovali jsme pouze nadpožadavky vzešlé z nejdůležitějších vládních priorit a taková navýšení výdajů, která se v budoucnosti naší zemi vrátí, jako jsou výdaje do vědy a výzkumu či investice. Návrh Ministerstva financí je důkazem, že nalézt rozumný kompromis je možné,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Rozpočet obsahuje také řešení současného nepříznivého stavu spočívajícím v dlouhodobě vysoké neobsazenosti míst ve veřejné správě. Úřadu, který na konci 1. čtvrtletí roku 2018 vykazoval neobsazenost nad 3 %, bude ve státním rozpočtu na rok 2019 navrženo odebrání platových výdajů na tato neobsazená místa. V případě neobsazenosti nad 5 % budou tato funkční místa navržena ke zrušení.

Hlavní priority státního rozpočtu na rok 2019:

zvýšení průměrného starobního důchodu o cca 918 Kč od 1. ledna 2019;

o cca 918 Kč od 1. ledna 2019; zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 %, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 mld. Kč vč. zvýšení počtu pedagogů o 16 000;

pracovníků v regionálním školství o 15 %, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 mld. Kč vč. zvýšení počtu pedagogů o 16 000; zvýšení výdajů na podporu sportu o 2,1 mld. Kč meziročně na celkový objem 8,4 mld. Kč (přičemž 2,6 mld. Kč jsou na investice z MMR a MŠMT); při započtení kofinancování činí výdaje na sport celkem cca 10,8 mld. Kč;

meziročně na celkový objem 8,4 mld. Kč (přičemž 2,6 mld. Kč jsou na investice z MMR a MŠMT); při započtení kofinancování činí výdaje na sport celkem cca 10,8 mld. Kč; navýšení výdajů pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč vč. prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 %;

o 1,8 mld. Kč vč. prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 %; zvýšení kapitálových výdajů na úrovni státního rozpočtu (bez zapojení EU) v roce 2019 na celkovou výši 78,7 mld. Kč, tj. o 21 mld. Kč více než v roce 2018;

na úrovni státního rozpočtu (bez zapojení EU) v roce 2019 na celkovou výši 78,7 mld. Kč, tj. o 21 mld. Kč více než v roce 2018; zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 mld. Kč na celkovou úroveň 65,5 mld. Kč;

o 12 mld. Kč na celkovou úroveň 65,5 mld. Kč; valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 %.

Výdaje podle kapitol (bez prostředků z rozpočtu EU a FM, v korunách českých):

Kapitola rok 2018 rok 2019 rozdíl

2019-2018 Kancelář prezidenta republiky 498 527 997 389 371 597 -109 156 400 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 350 187 745 1 339 908 207 -10 279 538 Senát Parlamentu 600 689 894 605 201 852 4 511 958 Úřad vlády České republiky 954 095 694 1 000 879 416 46 783 722 Bezpečnostní informační služba 2 007 591 597 2 054 974 408 47 382 811 Ministerstvo zahraničních věcí 7 949 822 415 7 820 307 946 -129 514 469 Ministerstvo obrany 58 879 903 149 65 628 407 622 6 748 504 473 Národní bezpečnostní úřad 264 883 008 270 426 794 5 543 786 Kancelář veřejného ochránce práv 136 621 541 151 255 789 14 634 248 Ministerstvo financí 21 412 379 193 22 359 599 512 947 220 319 Ministerstvo práce a sociálních věcí 586 171 264 363 627 151 748 060 40 980 483 697 Ministerstvo vnitra 71 224 055 513 73 889 921 722 2 665 866 209 Ministerstvo životního prostředí 5 856 949 671 5 407 956 655 -448 993 016 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 545 454 878 4 896 307 165 1 350 852 287 Grantová agentura České republiky 4 333 066 000 4 390 784 794 57 718 794 Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 109 793 417 35 087 954 607 -21 838 810 Ministerstvo dopravy 37 570 346 134 53 876 280 420 16 305 934 286 Český telekomunikační úřad 1 251 680 359 1 446 854 318 195 173 959 Ministerstvo zemědělství 22 381 764 918 22 107 928 133 -273 836 785 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 169 008 679 750 194 663 679 601 25 654 999 851 Ministerstvo kultury 12 600 988 588 13 597 959 421 996 970 833 Ministerstvo zdravotnictví 6 753 818 059 6 639 457 066 -114 360 993 Ministerstvo spravedlnosti 27 957 610 608 29 746 147 107 1 788 536 499 Úřad pro ochranu osobních údajů 165 469 862 166 481 743 1 011 881 Úřad průmyslového vlastnictví 191 226 137 189 035 360 -2 190 777 Český statistický úřad 998 713 693 997 351 595 -1 362 098 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 283 644 468 3 380 292 966 96 648 498 Český báňský úřad 170 730 022 172 298 093 1 568 071 Energetický regulační úřad 288 190 079 292 645 317 4 455 238 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 237 411 071 251 656 946 14 245 875 Ústav pro studium totalitních režimů 212 913 353 226 867 153 13 953 800 Ústavní soud 257 541 718 222 640 844 -34 900 874 Úřad Národní rozpočtové rady 0 24 329 157 24 329 157 Akademie věd České republiky 5 684 692 000 6 022 421 793 337 729 793 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 780 127 34 323 755 -456 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 64 916 229 66 595 605 1 679 376 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23 692 075 19 420 873 -4 271 202 Správa státních hmotných rezerv 2 497 045 776 2 560 797 844 63 752 068 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 399 514 150 428 169 218 28 655 068 Generální inspekce bezpečnostních sborů 397 380 643 412 599 486 15 218 843 Technologická agentura České republiky 4 278 956 000 4 174 081 785 -104 874 215 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 337 658 439 278 603 989 -59 054 450 Nejvyšší kontrolní úřad 677 401 329 868 813 018 191 411 689 Státní dluh 45 242 500 000 46 499 000 000 1 256 500 000 Operace státních finančních aktiv 605 000 000 315 000 000 -290 000 000 Všeobecná pokladní správa 149 460 799 157 156 906 308 597 7 445 509 440 celkem 1 293 330 350 819 1 399 033 047 349 105 702 696 530

Zdroj: Ministerstvo financí