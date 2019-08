Bershidsky: Další osud ruské ekonomiky a Putinova těžká volba

Ruský prezident Vladimir Putin změnil podle Leonida Bershidskyho z Bloombergu svou zemi v agresivní zaostalý policejní stát. Nicméně „kompetentní ekonomický management zabránil jeho ekonomickému kolapsu“. Podle Mezinárodního měnového fondu některé poslední vládní kroky mohou dokonce zvýšit tempo růstu, i když mezi běžnými Rusy moc populární nejsou. I tak má ale Putin podle Bershidskyho problém, protože pokud by měl jít cestou výrazného zlepšení ekonomického výhledu, znamenalo by to „narušení křehké politické rovnováhy, která jej drží u moci“.



Ruské hospodářství rostlo mezi lety 2014–2018 v průměru o 0,5 % ročně. MMF tvrdí, že jeho potenciál byl ale asi o 1,1 procentního bodu výš a jeho dosažení bránily ekonomické sankce, pokles ceny ropy a fiskální a makroekonomická reakce, kterou vláda na tyto šoky reagovala. Sankce způsobily konkrétně pokles pod potenciál o 0,2 procentního bodu a ceny ropy pokles o 0,6 procentního bodu.





Nyní ruská vláda čelí dalším tlakům na zpomalení ekonomiky a její strategie se opírá o 13 národních projektů. Ty zahrnují výdaje na infrastrukturu, zdravotní péči a vzdělání. Celkem by měly dosáhnout 1,1 % HDP ročně a celý program by měl končit v roce 2024. Zdroje by mělo zajistit zvýšení daně z přidané hodnoty , které přichází letos. K tomu se přidává „extrémně nepopulární penzijní reforma“, která postupně zvedá věk odchodu do důchodu o pět let na 65 let pro muže a 60 let pro ženy.Podle Bershidkyho se vládě nepodařilo přesvědčit veřejnost o celkových přínosech celého plánu, Putinova popularita následně prudce klesla a většina veřejnosti s postupem jeho vlády nesouhlasí. MMF ale hodnotí penzijní reformu kladně a poukazuje i na to, že zvýšení DPH mělo menší efekt na inflaci , než se původně předpokládalo. Fond souhlasí i s tím, že země musí více investovat do své infrastruktury. Podle něj by skutečně mělo dojít k výraznému zvýšení tempa hospodářského růstu.Bershidsky ovšem doplňuje, že i kdyby se růst zvýšil na úroveň kolem 2 %, Rusku to nepomůže dotáhnout se na rozvíjející se ekonomiky , za kterými poslední roky značně zaostává. A řada návrhů, se kterými přichází MMF, také není politicky průchozí. Fond například tvrdí, že vláda by měla snížit 30% příspěvek, který firmy platí za své zaměstnance do různých fondů sociálního pojištění. Tento krok by mělo doplnit další zvýšení DPH . Jenže „Rusové si většinou nejsou ani vědomi příspěvků firem, ale zvýšení DPH by si všimli okamžitě“. A pokud by Putin dokonce přikročil k doporučovanému snížení vládních výdajů, okamžitě by čelil vlně protestů.MMF také doporučuje snížení role vlády v ekonomice . Jenže takové reformy by poškodily nejdůležitější pilíř Putinova režimu. Zaměstnanci ve státních firmách a různých vládních institucích jsou totiž podle Bershidskyho jeho nejvěrnějšími voliči. Na vládních zakázkách pak bohatnou jeho přátelé a jelikož řada z nich nyní čelí sankcím, jsou pro ně tyto zakázky klíčové. S ohledem na tato „politická omezení“ je pak podle Bershidskyho těžké si představit, že Rusko bude efektivně řešit vážné problémy, jako je klesající míra soukromých investic , odliv kapitálu či „hrozivá struktura dluhů domácností“.Řešením by mohly být výdaje financované z rezerv, ale „touto cestou se Putin nevydá, protože mezinárodní prostředí je příliš nejisté“. Ruský prezident by tak celkově musel volit mezi tím, že si ještě více znepřátelí veřejnost, a mezi klíčovými zájmovými skupinami. Podle Bershidskyho to pravděpodobně vyřeší tak, že nepůjde ani jedním směrem.Zdroj: Bloomberg