Kolik je průměrný důchod a kolik lidí tuto dávku dostává?

Důchodů máme několik typů. Ten nejčastější je starobní a pobírá ho více než 2,4 milionu lidí. V průměru dostávají 13 300 korun.

Více o důchodech.

Patrně jste už od někoho z okolí slyšeli větu Jdu do důchodu. Ta v přeneseném slova smyslu znamená, že odcházíte ze zaměstnání a bude vám vyplácen takzvaný starobní důchod. Tedy platba od státu, na kterou máte nárok, jestliže dovršíte předem stanoveného věku. Samotný význam slova znamená, že se jedná o pravidelný peněžitý příjem.

V Česku rozlišujeme v sociálním zabezpečení několik typů důchodů – starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí a vojenský. Nejčastější formou důchodu je starobní důchod, na který mají nárok všichni lidé od jisté věkové hranice, kteří si zároveň po určitou dobu platili sociální pojištění. Aktuálně je hranice pro odchod do důchodu stanovena na 65 letech. Ta platí pro všechny obyvatele Česka, kteří se narodili v roce 1972 a později. U starších ročníků je věk nižší a u žen se do něj započítává také to, kolik vychovaly dětí. Aktuálně tak do důchodu odcházejí muži na narození v roce 1956 a ženy ročníku 1958, které vychovaly dvě děti.

Předčasný důchod

Pokud chcete pobírat starobní důchod dříve, můžete si zažádat o takzvaný předčasný důchod. Nárok na něj mají všichni, kteří platili sociální pojištění alespoň 35 let. Pokud tuto podmínku splníte, pak je ještě rozhodující věk. Mužům je zpravidla umožněno jít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, než by měl dotyčný jít standardně, aktuálně tedy platí hranice 60 let. Podobné je to u žen – s tím, že ony tři roky se odečítají od věku, kdy by měly jít do důchodu podle počtu vychovaných dětí. Předčasný důchod před dovršením 60 roku věku tak můžou uplatnit zejména ženy, a ještě vybrané skupiny osob. Typické je to například u fyzicky vysoce náročných prací jako jsou horníci.

Pokud si vyberete variantu, že chcete pobírat starobní důchod dříve než při dovršení potřebného věku, počítejte vždy s tím, že vám bude důchod trvale krácen. Pokud například chcete jít na odpočinek o tři roky dříve, a váš důchod by měl činit 10 000 korun, bude se vaše výsluha krátit trvale o 1 800 korun. Pokud půjdete jen o rok dřív, dostanete měsíčně o pětistovku méně. Rozhodujícím faktorem je doba, po kterou jste platili sociální pojištění, zjednodušeně řečeno odpracovaná léta. Vypočítat si svůj důchod můžete pomocí kalkulačky MPSV. Tu naleznete TADY.

Jak vysoký starobní důchod dostanu?

Pro výpočet toho, kolik dostanete peněz v rámci starobního důchodu, je zcela rozhodující, jak dlouho jste platili sociální pojištění, a především v jaké výši. Lidé, kteří sice splňují rozhodnou dobu pro přiznání důchodu, ale v období pro výpočet důchodu neměli žádné nebo jen minimální příjmy, dostávají takzvaný minimální důchod. Ten činí 3 270 korun. Takovýto důchod ale nedostane v podstatě nikdo, protože stačí alespoň minimální odvody pojištění a důchod je poté vyšší.

Závěrem ještě pár statistických údajů: Od ledna letošního roku se důchodcům přidávalo a mají tak aktuálně průměrný důchod zhruba 13 300 korun. Na konci roku 2018 byl v Česku vyplácen starobní důchod 2,4 milionu lidí. Předčasný důchod z toho pobíralo více než 600 tisíc osob. Vyplácení starobních důchodů stojí státní kasu ročně zhruba 28 miliard korun.