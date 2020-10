Makroekonomický výhled: Čtvrtý kvartál přinese americké volby, jaké nikdo z nás nezažil

V přírodě by pandemie či ekologická krize vyústily v adaptaci. Ale v našich lidských systémech zajišťujeme umělé injekce stimulů všeho druhu v marné snaze předstírat, že věci mohou dál zůstat stejné. To je brutálně zřejmé i z obou možností, z nichž budou američtí voliči vybírat v prezidentských volbách 3. listopadu – v obou případech jde o starce, kterým chybí jakákoli vize budoucnosti.

Důsledky:

• Prudký nárůst volatility

2) Jasné vítězství Joe Bidena a Demokratů – pravděpodobnost 20 %

Důsledky:

3) Trumpovo vítězství – pravděpodobnost 20 %

Důsledky:

• Růst volatility – další čtyři roky nabourávání světového řádu

• Úlevný vzestup

• Obě komory s největší pravděpodobností rozděleny, což znamená minimum fiskálních stimulů

Letošní volby rozhodne to, kolik voličů přijde v den voleb k urnám. Nezapomínejme, že v amerických volbách volí jen zhruba 55 % Američanů. Pokud by se ženy a zejména mladí lidé – kteří jsou dnes ještě větší demografickou skupinou než v roce 2016 – rozhodli zaregistrovat a přijít k volbám , šance dua Biden-Harrisová by výrazně vzrostly, podobně jako v roce 2018, kdy dosáhli Demokraté velmi dobrých volebních výsledků

Hlavním poselstvím tak zůstává, že americké volby budou spojeny se zvýšenou volatilitou a rizikem. Ať už vyhraje kdokoliv, celkové směřování USA se příliš nezmění. Oba tábory budou utrácet spoustu peněz, oba budou tlačit na Fed , aby dál zajišťoval podporu ve formě snadno dostupného financování, a žádný se nebude snažit o nějakou hlubší reformu. Takže jsou oba prezidentští kandidáti do značné míry diametrálním protikladem toho, co Spojené státy potřebují.

- Konec -

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování . Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku . V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.