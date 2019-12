Alena Schillerová ve Dvacítce Radiožurnálu: Tři roky fungování EET a státní rozpočet na rok 2020

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Datum: 28.11.2019, zdroj: ČRo Radiožurnál, pořad: 17:06 Dvacítka Radiožurnálu

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Vy jste dnes společně s premiérem Andrejem Babišem bilancovali 3 roky EET, nebo abychom byli přesní, ty 3 roky to budou v neděli, kolik podle vašich propočtů za tu dobu, za ty tedy bez dvou dnů 3 roky EET přineslo do státního rozpočtu?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já, než řeknu tu částku, tak bych chtěla říct, že hlavním důvodem, proč jsme zaváděli EET a zatím si stojím, je narovnání podnikatelského prostředí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že o ty peníze nešlo?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

O ty peníze šlo taky, to je samozřejmě vedlejší efekt, který přineslo EET, se kterým jsme počítali, za který jsme rádi. Ale narovnání podnikatelského prostředí pro nás byla naprosto první a klíčová věc. Když se Andrej Babiš jako ministr financí pustil do boje za EET, který jsem dotáhla já s novelu, která bude účinná od 1. ledna 2020, tak Český statistický úřad vykazoval, že je v naší zemi 130 miliard zatajených tržeb, takže jsme skutečně vstupovali na pole neorané. Vezměte si, že tou dobou byly na Slovenku už 25 let registrační pokladny.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A máte nějaké číslo, kolik je to teď po těch třech letech?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Číslo, teď vás zajímá fiskální efekt, předpokládám?

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ne, teď myslím v porovnání s tím, co říkáte, teď jste říkala, že podle Českého statistického tady bylo...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Toto číslo zatím nemáme, protože samozřejmě musíme zase počkat...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A to vás nezajímá, když bilancujete a říkáte, že to byl hlavní důvod?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Zajímá nás to samozřejmě. Všechna čísla sledujeme, takže čekáme, až to Český statistický úřad spočítá, ale sledujete i další čísla. My jsme nezavedli jenom EET, zavedli jsme třeba i kontrolní hlášení kvůli obrovskému VAT gapu neboli česky díře, která byla z hlediska DPH ve státním rozpočtu. Evropská komise konstatovala, že toto číslo se snižuje. Naše opatření tak byly cestou správným směrem, ale ptal jste se na fiskální efekt..

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale dobře, vy jste se dostala k narovnání podnikatelského prostředí, k tomu fiskálnímu efektu se tedy dostaňme za chvíli. Na začátku října Centrum ekonomických a tržních analýz na základě údajů Mezinárodního měnového fondu uvedlo, že objem šedé ekonomiky, tedy právě melouchů, prodejů bez účtenek, zaměstnávání načerno, je u nás přes 460 miliard korun ročně. Tohle tedy je po necelých třech letech EET. Jste s tím spokojená?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já jsem samozřejmě tu analýzu četla. Ona je stará asi 2 měsíce. Přesně neznám, z čeho vycházel tento propočet, ale nebudu ho nějakým způsobem zpochybňovat, ale vezměte si, co jsme udělali za tu dobu práce.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A pořád je to 460 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

To číslo teď přesně nevím, protože tu analýzu nemám před sebou, a jak říkám, je už asi dva měsíce stará, nevím, za které je období. Nemyslím si, že je zcela aktuální, tyto analýzy se dělají vždy zpětně. My jsme zavedli EET a kontrolní hlášení, ale o čem se málo mluví, zavedli jsme i celou řadu opatření v boji s daňovými úniky velkých nadnárodních korporací. To je další velký úspěch, kterého jsme dosáhli, a to všechno sečteno podtrženo, znamená, ten boj není nikdy prostě dokončen, musíte v tom pokračovat. Dovolím si použít, abych citovala externí zdroje, třeba zpráva nejvyššího státního zástupce z letošního roku, kterou projednávala vláda, konstatuje, že je zde patrný obrovský posun a daňové podvody s takzvanými karuselovými obchody v podstatě téměř vymizely.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale to se dostáváme někam jinam.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

To se dostáváme někam jinam, ale je to obrovský úspěch.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Zůstaňme u EET, vy jste přesvědčeni, že ten efekt, to znamená v podstatě likvidaci šedé ekonomiky, EET během těch tří let přineslo?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne úplně, nebudeme si namlouvat, že úplně, protože máme účinné pouze 2 vlny, první a druhou vlnu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že až v květnu přijde další vlna, tak potom to bude splněno?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Bude to patrné, jakmile začne platit další vlna, samozřejmě tam bude nějaké zpoždění, ale určitě se jedná o správné kroky. Dnes na tiskové konferenci, kde jste byl, jsem demonstrovala různá čísla a ukazovala, jak stouply tržby v těch segmentech, pro které EET platí. Ukazovala jsem de facto, jak se třeba zvedla průměrná mzda ve stravování, o kolik procent vzrostla, čili to jsou všechno efekty EET. To, že EET narovnává nejen výběr daní třeba v DPH, přímých daních, ale třeba i takzvané černé zaměstnávání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Tím, že to souvisí, tím jste si naprosto jistí, že to, že v době, kdy ekonomika jde nahoru, dostávají lidé větší peníze, tak jste si jistí, že to je kvůli zavedení EET?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Určitě. Propočty, které provádí Finanční správa, a to číslo jsem ještě neřekla - za 3 roky přineslo EET asi 33 miliard, tak Finanční správa zvolila určitý model výpočtu. Finanční správa očistila nárůst daní od hospodářského růstu a pracovala s tím vzniklým rozdílem. Samozřejmě musela ještě rozklíčovat, kolik z toho přineslo EET a kolik z toho kontrolní hlášení. Poměr je 2/3 pro kontrolní hlášení a 1/3 pro EET. Těch možných modelů výpočtu existuje samozřejmě více, Finanční správa zvolila tento a z něho to jasně vyplývá.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To je stále stejná metodika, na základě které jste to počítali už na začátku roku, to znamená ta metodika, ke které třeba politici nebo ekonomové měli výhrady?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Když jsme v roce 2016 připravili zákon o EET, prováděli jsme samozřejmě odhady, přičemž se vycházelo z modelů z Chorvatska a na základě toho se tyto odhady tvořily. Když EET začalo fungovat, tak byl zvolen tento způsob a po celou dobu je ta číselná řada stejná. Takže Finanční správa modeluje na stále stejném principu. A ta kritika z opozice, o které mluvíte, v průběhu projednávání novely jsem svolala i pracovní seminář na Ministerstvu financí, pozvala jsem všechny politiky napříč politickým spektrem…

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A výsledkem je, že si stojíte zatím, že to spočítáno správně, že tedy přínos EET do rozpočtu je 33 miliard?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ano. Teď, k dnešnímu dni.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Další věc, o které se hodně mluvilo, že kvůli EET zkrachují malé hospody, podnikatelé. Zkoumali jste tohleto? Máte číslo, kolik podnikatelů ukončilo činnost kvůli EET?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já jsem dnes demonstrovala graf, zdrojem té statistiky bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a uváděla jsem počet restaurací a hospod k začátku EET, tzn. před zavedením první vlny, a k dnešku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ano, ale to neznamená, promiňte, že do toho skáču, ale to neznamená, že někteří třeba v malých obcích nemohly skončit a místo toho, dobře, mohly vzrůst počty restaurací třeba ve velkých městech.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě, to máte pravdu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A tohle jste nezkoumali?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

A celkově je to + 9000.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A zkoumali jste tohleto?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Nezkoumali jsme to, nezkoumali jsme to regionálně, ono se to velmi těžko zkoumá.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A je vám to jedno?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Jedno nám to samozřejmě není, ale otázka je, pane redaktore, jestli, když někdo zavře hospodu nebo ukončí svoje podnikání, zda je to kvůli EET. Není žádný důvod, aby to bylo kvůli EET. Ceny pokladních zařízení dnes klesají. Před zavedením třetí, čtvrté vlny chystáme opět sérii veletrhů, seminářů a konferencí…

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že chcete říct, že finančně pořízení zařízení na EET toho podnikatele nepoškodí?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, dnes pořídíte zařízení kolem 3 000 Kč, můžete si ho pronajmout za velmi nízký měsíční nájem. My na to poskytujeme fyzickým osobám jednorázovou slevu na dani až 5 000 Kč v roce zahájení EET. Podnikatel si to může dát do výdajů, navíc snižujeme DPH, čili není žádný rozumný důvod, proč by EET mělo být tím důvodem. Dokonce si vzpomínám, že, tuším, asociace malých a středních podnikatelů dělala jakýsi průzkum důvodů vedoucích k omezení činnosti, například na venkově a EET bylo až na čtvrtém místě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Paní ministryně, jste spokojená s tím, jak Finanční správa kontroluje a postihuje prohřešky proti EET?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dnes jsem na konferenci měla celou řadu čísel a na nich jsem demonstrovala jednu věc. Sankcionování není likvidační, ty sankce jsou v průměru asi od 3 000 do 11 000. Velké procento je řešeno napomenutím a je i velké procento nízkých sankcí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že si nemyslíte, že je Finanční správa přísná?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, vůbec ne.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Například v květnu server iDNES.cz informoval o tom, že majitel krnovského krámku měl zaplatit 11 000 jako postih za to, že nevydal účtenku na koláček za 10 Kč, tu pokutu potom následně snížil soud, to vám přijde adekvátní?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Pane redaktore, dnes jsem měla takové zajímavé vystoupení na konferenci k mediální otázce a mlčenlivosti. Víte, problém ten, že Finanční správa je vázána mlčenlivostí. Ona tyto věci nemůže vysvětlit do médií a říct ani mně, jako ministryni financí nějaké detaily, protože, a to je dobře, je vázána mlčenlivostí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale to znamená, že vy nemůžete vědět, jestli je to adekvátní, jestli tam byly nějaké přitěžující okolnosti?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Nemůžu, jediný možný případ, kdy byste se to mohl dozvědět vy nebo já, je ten, pokud by daňový subjekt, tzn. ten dotčený, který byl kontrolovaný, zbavil Finanční správu mlčenlivosti. Tento případ to samozřejmě nebyl, ale byl to jiný případ, tehdy se to týkalo tuším nějaké trafikantky se zápalkami. Kontrolovaný subjekt zbavil FS mlčenlivosti, případ byl medializován, a ukázalo se, že tam byla opakovaná porušení a tak dále.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že stojíte si za tím, že tedy ty postihy jsou adekvátní?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Stojím si za tím a ta čísla, která jsem uváděla, to jednoznačně potvrzují.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Od května začne platit další etapa EET. Ta se bude týkat i řemeslníků. Už když se o tom jednalo v Poslanecké sněmovně, tak se někteří poslanci ptali, jak se to vlastně u takových řemeslníků kontrolovat, jestli si kontrolor finanční správy nechá za státní peníze vymalovat byt, aby následně zkontroloval, jestli mu za to ten malíř dá účtenku. Už máte vymyšlené, jak se tohle to bude kontrolovat?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já jsem to vysvětlovala i v té Poslanecké sněmovně na mikrofon. Samozřejmě, že si nenechá vymalovat byt, a samozřejmě, že se u těchto typů podnikání nebudou dělat takzvané kontrolní nákupy, ale EET má další efekt. Finanční správa díky kontrolnímu hlášení a EET disponuje miliony dat, které využívá k analytické činnosti. Tzn. že využije informace a získaná data, a samozřejmě, až je bude mít úplné, po zavedení třetí, čtvrté vlny, což zatím pořád ještě nemá, například k tomu, že zanalyzuje, kolik takový malíř pokojů platí daň nebo jaké má příjmy třeba v Praze, v Brně,.. A dle nějaké číselné řady bude kontrolovat ty, kteří z té řady budou vybočovat, čili to je ten efekt...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale přece vy nemůžete vědět, jestli ten malíř to nedělá jenom na polovinu svého úvazku, protože třeba se stará o dítě, to znamená, že všichni malíři, kteří si vydělají méně, než bude celorepublikový průměr, mají čekat kontrolu?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, v žádném případě. Finanční správa samozřejmě ví, kdo to dělá na full time, to znamená, kdo podniká pouze v tomto typu činnosti, což pozná z daňového přiznání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Samozřejmě, ale vy přece nevíte, když mám to povolení, jestli to dělám 4 hodiny denně, anebo 8 hodin denně.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Pane rektore, finanční správa si s tímto poradí, to znamená, ona podle daňových přiznání ví, jestli je to jeho hlavní činnost. Samozřejmě budou nějaké rozptyly, nebude to přesně na korunu, čili to je ten vedlejší efekt, který využije, takže žádné kontrolní nákupy u živnostníků. Ještě bych chtěla připomenout, že samozřejmě, pokud je placeno kartou nebo na fakturu, tak EET na to nedopadá.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To, aby obchodníci opravdu vydávali i na sebemenší nákupy účtenky, měla pomoci zajistit také loterie, takzvaná Účtenkovka, funguje už 2 roky, máte pocit, že ten cíl plní?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak Účtenkovka sloužila k tomu, aby si zákazníci brali účtenku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ano, a máte pocit, že zákazníci kvůli Účtenkovce ty účtenky chtějí víc?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

No, vzhledem k tomu, že stabilně účtenkovou loterii hraje asi 350 000 lidí měsíčně, přičemž nedáváme téměř ani korunu do reklamy, tak si myslím, že to je úspěch. Já to každopádně za úspěch považuji.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Pardon jenom, je to 350 000 lidí nebo 350 000 účtů?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Je to 350 000 lidí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Určitě? Protože, kde jsem to zkoušel, tak mně ta Účtenkovka umožnila, abych se přihlásil na různé maily opakovaně.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak samozřejmě, že v tuto chvíli je to bráno tak, že ti lidé se nemusí plně registrovat, pokud nevyhrají. Vy si vlastně zřídíte e-mailový účet. Tam budete hrát, můžete si zřídit plnou registraci.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Právě proto se ptám, jestli víte, jestli jsou to lidi, anebo jestli jsou to účty.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Vycházíme z těch mailových účtů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Takže jsou to ty účty?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Takže jsou to ty účty, samozřejmě, tak já nepředpokládám, že si někdo zřizuje těch mailových účtů nějak velké množství.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To je pravda, ale já bych také nepředpokládal, že někdo je schopný za měsíc zaregistrovat jedenáct tisíc účtenek. Server iRozhlas.cz v říjnu analyzoval údaje z Účtenkovky, dospěl k tomu, že právě někdo za měsíc zaregistroval víc než 11 000 účtenek, to pro představu znamená, že ten člověk každý den by musel nakoupit ve 350 různých obchodech, celý měsíc každé 4 minuty i v noci by musel zadávat tu účtenku.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Rozumím.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

K tomu kolegové z iRozhlasu.cz zjistili, že existují internetové bazary s účtenkami, že existují účtenky v hodnotě jednoho haléře. Prověřovali jste to na základě toho, opravdu můžete garantovat, že se Účtenkovky nezmocnili podvodníci?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ano, na základě konzultací s kolegy a výměny informací s panem Sušickým, který na toto téma psal několik článků na jednom serveru, jsem rozhodla, že s firmou, která Účtenkovku provozuje, podepíšeme dodatek ke smlouvě a zastropujeme počty účtenek na max. 500, a to už od 1. 12. A teď k těm haléřovým účtenkám. Finanční správa zjistila, že se to týká asi 35 subjektů a postupně je prověřovala. U 33 subjektů jsem dostala všeobecnou informaci, že se jedná o modelovou situaci, která je v pořádku. Já vám dám příklad. Například objednáte si, nebudu tady nikoho jmenovat, abych nedělala reklamu, u nějaké rozvážkové firmy výrobek, třeba řeznický. Dnes to řeznictví nemá ještě Účtenkovku, protože je to výroba, to bude třetí vlna.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Nemá EET.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Nemá EET, promiňte, děkuji. Nemá EET, kdežto ta rozvážková firma má EET. Cena bude třeba, vymyslím si, 39,90, zákazník zaplatí 40 Kč, takže na těch 39,90 tomu řezníkovi ještě nedopadá EET, nemusí vydat účtenku, ale třeba...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Já se omlouvám, že do toho skáču, já rozumím tomu, že může být účtenka reálná na jeden haléř.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak, ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Na druhé straně ale nemusí být používaná nutně v Účtenkovce.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ale může zase být.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale abych se vrátil k té podstatě, vy jste přesvědčena, že Účtenkovka funguje dobře, že plní svůj účel, a chcete ji takhle zachovat?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Z těch 35 firem bylo u 2 firem zahájeno správní řízení. Momentálně jednáme o vyřazení těcho účtenk z Účtenkovky. Pokud je předmět činnosti podezřelý, jak mě z Finanční správy informovali, samozřejmě neznám detaily, ta firma obstruuje, nekomunikuje a tak dále, tak k tomu přistoupíme velice striktně a tyto účtenky budou z Účtenkovky vyřazeny.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Ale jinak Účtenkovka zůstane?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Účtenkovka zůstane minimálně po tu dobu, než se rozjede třetí, čtvrtá vlna, splnila svůj účel, to je zejména edukativní činnost.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Paní ministryně, pojďme ještě ke státnímu rozpočtu. Poslanci včera při jeho projednávání přednesli spousty návrhů, přes 130, na přesuny peněz mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Dohromady chtějí přesunout 177 miliard. Vy jste už včera říkala, že chcete co nejméně změn, v rozhovoru pro deník Právo jste dodala, že podpoříte pouze ty návrhy, které zajistí většinu hlasů pro celý rozpočet, jak to mám chápat? Znamená to, že podpoříte jenom to, co předkládá KSČM, protože to je vlastně ta jediná strana, kterou potřebujete, abyste rozpočet schválili?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já jsem dala 3 podmínky. První je ta, že nedojde k nějakým velkým změnám ve struktuře rozpočtu, protože rozpočet se dojednával měsíce, týdny, hodiny, promítají se do něho priority této vlády, je to základní politický nástroj v rukou vlády. Je to zákon roku, takže to je moje první podmínka. Druhá podmínka je, aby ten pozměňovací návrh, který bych podpořila, nebo který bychom podpořili, byl v souladu s politikou této vlády. A třetí podmínka, že bude spojen s podporou rozpočtu, to je přece logické. Nikdo v této zemi nechce rozpočtové provizorium. Já musím, s ohledem na to, že máme menšinovou koaliční vládu, pro tento rozpočet hledat podporu. Komunistická strana podpořila náš rozpočet za rok 2019, podpořila tento rozpočet v prvním čtení, takže je logické, že s nimi jednáme. To znamená, že rozpočtový výbor už před druhým čtením podpořil návrhy, které jsem proaktivně podpořila, a ty jsem připravena podpořit dál. Včera byly načteny všechny návrhy, je jich asi 200. Správně jste řekl, že jsou za 177 miliard. To není nic nového, loni to bylo asi za 150, takže ono je to plus minus pořád dokola a já se jimi všemi poctivě proberu....

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že v tuto chvíli ještě nevíte, jestli třeba některý další podpoříte?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Může se stát, že nějaké jednotlivosti ano. Rozhodně nepodpořím změny v řádech desítek miliard.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

A v řádu milionů by bylo možné?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Může se stát, že něco drobnějšího podpořím, budu to všechno poctivě procházet a probírat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Velkým tématem, které se tam objevuje v řadě návrhů, tak to je navýšení platů učitelům. Své návrhy v tomto směru mají opoziční strany, ale s návrhem přišli také poslanci vládní ČSSD, kteří chtějí přesunout 3 miliardy z obsluhy státního dluhu právě na to, aby se přidalo učitelům. Tohle je pro vás přijatelné?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, určitě to pro mě přijatelné není. Já ten návrh nepodpořím. Navíc jsme o tom včera jednali na koaliční radě, kde samozřejmě jedním z témat kromě minimální mzdy, byly i pozměňovací návrhy, které se týkají státního rozpočtu. Dohodli jsme se, že podpořeny budou pouze ty návrhy, na kterých jsme se koaličně shodli.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že ani sociální demokraté nepodpoří návrhy svých poslanců?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, takovou jsem včera dostala záruku od pana předsedy Hamáčka i od pana předsedy Chvojky, který tam seděl, ještě tam byl pan poslanec Onderka. Vezměte si, že my všichni koaliční ministři jsme pro tento rozpočet zvedli ruku. Všichni jsme o něm měsíce jednali a jsme první vláda, a za tím si stojím, která plní, co učitelům slíbila. My jsme řekli, co dostanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Já se omlouvám, že do toho skáču, ale váš šéf, premiér, v lednu v televizi slíbil učitelům navýšení o 15 %, proč je takový problém teď to splnit?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

My máme ve vládním prohlášení, a to mi dovolte, prosím vás doříct, že v roce 21 bude průměrný plat učitele 150 % průměru roku 2017, to vychází něco málo přes 45 000.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Já, když jsem to počítal, tak mně to vychází 47 500.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

My to máme přesně spočítané.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Když jsem vzal částku, kterou uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak to vychází skutečně 47 500.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Věřte číslům Ministerstva financí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, ministerstvo školství neví, kolik brali učitelé v roce 2017? Protože podle ministerstva školství to bylo 31 632 Kč, když to vynásobíte, je to 47 500.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Všechna potřebná čísla pocházejí z Ministerstva financí. My posíláme do rozpočtu peníze a my na cash bázi toto počítáme. Ty grafy Ministerstva financí najdete třeba na mém Facebooku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, že když ministerstvo školství vydá tiskovou zprávu, kolik brali učitelé, tak tomu nemáme věřit?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já nevím, co je v tiskové zprávě ministerstva školství, věřím číslům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

To znamená, vy garantujete, že to bude 45 000?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já garantuji, že to asi 45 200, něco málo přes 200 Kč, a k tomu cíli jsme učinili potřebné kroky. Pro rok 2019 navýšení o 15 %, pro rok 2020 o 10 %, pro 2021 o 9 %. Tato navýšení jsou obsažena ve střednědobém výhledu, abychom tento závazek splnili. Jsme první vláda, která své sliby vůči učitelům plní.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Říká dnešní host Dvaceti minut Radiožurnálu, místopředsedkyně vlády, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, díky, že jste byla naším hostem, na viděnou, na slyšenou.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

Mnohokrát děkuji za pozvání, hezký den všem.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor

Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.