Státní rozpočet je ve schodku 5,9 miliardy korun

Do budoucna by bylo vhodné změnit strukturu státního rozpočtu, tak aby se snížily mandatorní výdaje státu a navýšily investiční výdaje. Stát by měl zlepšit čerpání evropských prostředků ze strukturálních fondů a snížit provozní výdaje. Prostřednictvím elektronizace státní správy lze snížit počet administrativních pracovníků, což by umožnilo růst platů státních zaměstnanců bez nutnosti navýšení celkového objemu finančních prostředků určených na platy.