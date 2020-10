KZPS ČR: Vláda se musí podílet na dopadech nouzového stavu

Vláda ČR si musí přiznat svůj díl zodpovědnosti za ekonomické účinky, které jsou způsobeny odkládáním přijímání příslušných epidemiologickým nařízením, a to jak v létě, tak na začátku září, kdy bylo vše podřízeno volbám a snahou si nenaštvat voliče.

- upravit výši ošetřovného (až na 80 %) a pro rodiče dětí do 13 let ( místo 10 let)