Rozbřesk: ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky

Červnové měnové zasedání bankovní rady ČNB se sice odehraje až příští středu, nicméně i včerejší zasedání centrálních bankéřů stojí za pozornost. Byla totiž představena Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020 a současně oznámeny změny regulatorních parametrů ovlivňujících bankovní business v ČR, respektive dostupnost úvěrů zejména pro domácnosti. A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování hypoték.

DTI (debt-to-income), který zajišťoval, že dluhy žadatele o úvěr nepřekročí osminásobek jeho ročního čistého příjmu, ČNB opustila už v dubnu. Nyní přišel na řadu i DSTI, který dosud limitoval dluhovou službu ve vztahu k příjmu na 40 %, respektive na 50 %, ale v tuto chvíli už není nutné rozvádět. Pro hypotéky tak zůstává již jediný limit, a tím je LTV na úrovni 90 %. Jak zaznělo na včerejší tiskové konferenci po jednání centrálních bankéřů, ani to není žádná nedotknutelná modla. Diskutovalo by se o něm však teprve v případě plošného poklesu cen nemovitostí, s nímž základní scénář ČNB vůbec nepočítá.





Centrální banka v situaci ochladnutí trhu uvolňuje pravidla pro poskytování (zejména hypoték ), protože už necítí potřebu dál brzdit potenciální poptávku na trhu jako v časech boomu a vše už nechává na bankách. A stejný anticyklický postoj zaujala i ve vztahu ke kapitálové přirážce bankovního sektoru. Ta se ještě na začátku roku řadila mezi nejvyšší v Evropě , když dosahovala 1,75 procentního bodu, nicméně od července už má dosahovat jen 0,5 %. Neznamená to nic jiného, než že bankovnímu sektoru se uvolňuje kapitál, který může použít na krytí potenciálních úvěrových rizik, jejichž rozsah se rozkryje zejména až po vypršení moratoria na úvěry zavedeného v květnu.Shrneme-li dosavadní kroky ČNB , můžeme říct, že nejenom během velmi krátké doby snížila cenu peněz, ale současně se uvolněním regulací snaží i o jejich maximální dostupnost. Jestli se rozhodne peníze zlevnit ještě více, se uvidí už příští týden, kdy proběhne měnové zasedání. Není to však, jak už vyznělo ze slov řady představitelů ČNB , zřejmě v tuto chvíli příliš pravděpodobné. Tento krok si ČNB opravdu může ponechat v záloze na případné další zhoršení ekonomických a vlastně i inflačních vyhlídek. Ty budou jasnější už v srpnu, kdy bude mimochodem ČNB řešit i další pravidelnou prognózu. V té době už bude snad zřejmé, jestli se ekonomika vydala cestou základního scénáře centrální banky, nebo zda se nezvýšila pravděpodobnost tzv. nepříznivého alternativního scénáře.*** TRHY *** Koruna prozatím vzdala pokus o zdolání hranice 26,50 EUR/CZK a spolu s forintem zamířila ke slabším úrovním. Přitom se dostala až na dohled 26,70, na které byla naposledy v úterý. Na domácím poli ji vlastně už tento týden nic nečeká, a tak může dál vzhlížet ke středečnímu měnovému zasedání bankovní rady. Asi nelze předpokládat, že by se dnešní jednání šéfů vlád o novém rozvojovém fondu především pro jižní křídlo EU, za jehož závazky by měla ručit i ČR, měla na trhu nějak viditelněji odrazit. Hlavní událostí tak zůstává zasedání centrálních bankéřů a pro bondový trh navíc i další dvě naplánované aukce státních dluhopisů se splatností sedm a dvacet let. Plán MF je tentokrát velmi skromný, protože má jít jen o sedm miliard korun . Od začátku roku už na bondovém trhu půjčilo 402 mld. a dalších necelých 60 mld. získalo emisemi krátkodobých poukázek. Pokud jde jen o dluhopisy , tak je MF se svými emisemi v plusu cca 216 mld. CZK (rozumí se letošní zatím realizovaný prodej mínus splatný objem).Zahraniční forex Eurodolar se posunul lehce níže a to přesto, že americká data z trhu práce zůstávají nepřesvědčivá. To včera ukázaly nejen nové žádosti o podporu (stále přes 1,5 miliónu), ale i detaily podnikatelské nálady od Philly Fedu Událostí číslo jedna bude dnes jednání EU o “Fondu oživení” s nímž Evropská komise hodlá podpořit evropskou ekonomiku. Komise na úvod nahodila číslo 750 miliard eur v podobě nových výdajových stimulů, což přivodilo výrazné zpevnění eura . Teď přichází ta nepříjemná část vyjednávání, jež má přinést konsensuální dohodu, jak a kdo tyto peníze zaplatí.Akciové trhy v USA zakončily obchodní seanci téměř beze změny oproti středečnímu závěru. Směrem vzhůru byly včera nasměrovány akcie Tesly . Důvodem bylo zvýšení cílové ceny od analytika Jefferies z 650 USD na 1200 USD TSLA +1,2 %. Cílové ceny upravili analytici taktéž u akcií Shopify z 825 USD na 1000 USD , PayPal ze 150 USD na 190 USD Church & Dwight ze 74 USD na 85 USD . Největší růst zaznamenal energetický sektor (Occidental Petroleum +3,3 %, Exxon +0,5 %) a na opačné straně se nacházel zdravotnický sektor ( Abbvie +0,5 %, Gilead Sciences +0,4 %). Jednotlivé indexy včera uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (26.079 b.), S&P 500 posílil o 0,1 % (3.115b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,3 % (9.943 b.).