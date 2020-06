ČR - nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,6%

„Čísla ukazují, že nezaměstnanost stále roste, i když zatím ne dramaticky. Abychom tento příznivý stav udrželi, prosadila jsem další pomoc zaměstnancům i firmám. Senát ve středu bude schvalovat Antivirus C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Prodloužili jsme Antivirus B, tedy proplácení náhrad mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele o další tři měsíce a firmám jsme odložili povinné odvody na sociální pojištění. Navíc vyjednávám o prodloužení Antiviru A, což je proplácení náhrad mezd zaměstnancům z důvodu uzavření provozovny. Ukazuje se, že to stále někteří provozovatelé potřebují. Je potřeba ekonomiku nastartovat a firmy i jejich zaměstnance podporovat co nejvíce to jde,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V květnu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 266 144, kdežto počet hlášených volných pracovních míst poklesl o téměř 1700 na celkových 331 050 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %. V průběhu května se nově zaevidovalo na ÚP ČR 38 385 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 14 610 osob, meziročně pak vyšší o 4 497 uchazečů. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v měsíci květnu přicházeli do evidence ÚP ČR především z oblasti služeb – zejména veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, dopravy, ale rovněž agenturní zaměstnanci.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v květnu 63 okresů, největší pak okres Cheb (o 17,1 %), Karlovy Vary (o 14,8 %), Mladá Boleslav (o 14,5 %), Praha (o 13,4 %), Sokolov (o 11,9 %), Pelhřimov (o 11 %), Plzeň - město (o 10,5 %) a Česká Lípa (o 10,4 %). Nezaměstnanost naopak poklesla ve 14 regionech. Nejvíce pak v okrese Jeseník (o 6,1 %), Svitavy (o 2,9 %), Třebíč (o 2,3 %), Chrudim (o 1,9 %), Břeclav (o 1,8 %), Klatovy (o 1,6 %) a Hodonín (o 1,2 %).

Podporu v nezaměstnanosti v květnu pobíralo 96 914 uchazečů o zaměstnání. Průměrná výše podpory činila 8 649 Kč. Celkem vyplatil ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci částku 920 683 991 Kč.

Z evidence naopak odešlo 26 281 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 1 648 více než v dubnu a o 16 760 méně než rok předtím. Novou práci získalo 21 770 lidí.

Ke konci května evidoval ÚP ČR celkem 331 050 volných pracovních míst, což je o 1 698 méně než v dubnu a o 15 502 méně než před rokem. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 0,8 uchazeče. Zaměstnavatelé měli v květnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, kuchaře, zedníky nebo svářeče.

Tiskové oddělení MPSV