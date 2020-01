Peníze na důchody nebudou už za pár let, varuje ministryně Schillerová. Důchodová reforma je hlavní prioritou vlády

Důchodová reforma je hlavní prioritou vlády, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Současný systém je totiž neudržitelný. A nejedná se o dalekou budoucnost - peníze na důchody budou pouze zhruba do roku 2030.

S důchodovým systémem to nevypadá moc dobře. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) už v blízké budoucnosti bude situace neudržitelná.

"Okolo roku 2030 začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let. Demografické složení naší společnosti již bude takové, že pokud bychom do té doby s ničím nepřišli, problém s udržitelností našeho důchodového systému už nebude jen hrozbou, ale tvrdou realitou," napsala portálu TN.cz ministryně Schillerová.

Hlavní slovo při přípravě konkrétního řešení má ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), ministerstvo financí s ním ale úzce spolupracuje. "Věřím, že tentokrát se podaří přijít s řešením, které do budoucna obstojí," vyjádřila se Schillerová. V tuto chvíli ale podobu důchodové reformy předpovídat nechce. "Nebudu ani předjímat případné dopady, pokud reforma nebude přijata," dodala.

Vláda však nemá příliš mnoho variant k výběru. Jako řešení se nabízí prodlužování doby odchodu do důchodu, zvyšování odvodů na sociální a zdravotní pojištění či snižování vyplácených dávek.

Minimálně s dalším zvyšováním důchodového věku MPSV počítá. "V průběhu následujících let bude docházet k dalšímu zvyšování, a to jak u mužů, tak u žen," uvedlo ministerstvo. V roce 2044 by měl být pro obě pohlaví věk pro odchod do důchodu 67 let. I poté ale bude růst. Předpokládá se totiž, že tím, jak se prodlužuje délka života, bude se posouvat i důchodový věk.

O pomoc s reformou vláda požádala i Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která by České republice měla poskytnout nezávislý návrh na řešení. "Tento měsíc očekáváme návštěvu expertního týmu z OECD, se kterým proběhne první kolo hlubší diskuze. Výsledný návrh by mohl být znám do konce června tohoto roku," uvedla Schillerová.