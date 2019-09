Praha, 6. září 2019

Komise pro spravedlivé důchody navrhla možnosti, jak ocenit ty, kteří pečovali o děti

Komise pro spravedlivé důchody se na svém 6. jednání v pátek 6. září 2019 zabývala problematikou posílení důchodů pečujících osob. Zejména ženy, které během svého života pečovaly o své děti nebo nemocné a nemohoucí blízké, jsou za tuto péči v důchodu v podstatě trestány nižšími důchody. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je přinést takovou změnu, která by ohodnotila zásluhy za péči již od prvního dne seniora v důchodu.

Příčin nižších důchodů pečujících osob je několik. Jednak je to péče o děti nebo závislé osoby, která omezuje možnosti pečujících na trhu práce.

„Když se žena vrací po rodičovské do práce, má oproti muži, který po tu dobu budoval kariéru, až o 40 procent nižší mzdu, což negativně dopadá na výši jejího důchodů,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), podle které by měl důchodový systém ocenit výchovu dětí.

Komise pro spravedlivé důchody proto dnes doporučila ministryni k dalšímu projednání na koaliční radě 2 opatření pro budoucí důchodce, kteří během svého života pečovali o děti. Prvním je tzv. fiktivní vyměřovací základ pro pečující o děti, druhým pak rozšíření vyloučených dob.

Fiktivní vyměřovací základ

Mzdy v letech, kdy lidé pečovali o dítě do 4 let, budou moci lidé i nadále vyloučit z výpočtu výše důchodu. Pokud se však rozhodnou, že je nevyloučí – například měli většinou nižší než průměrnou mzdu – započtou se jim při výpočtu důchodu nejen mzdy, ale i fiktivní vyměřovací základ jako ocenění péče o dítě. V tuto chvíli se předpokládá, že by fiktivní vyměřovací základ měl být ve výši průměrné mzdy. MPSV odhaduje, že pak by toto opatření pomohlo 90 % pečujících. Při současné úrovni průměrné mzdy by to podle propočtu MPSV znamenalo dodatečné navýšení penzí o cca 400 Kč.

Rozšíření vyloučených dob

Ženy, které se vracejí z rodičovské dovolené do práce, mají oproti mužům, kteří po tu dobu budovali svou kariéru, o desítky procent nižší mzdy – podle odhadu odborníků jde až o cca 40 %. Toto opatření umožní pečujícím vyloučit z výpočtu důchodu období nízkých příjmů po návratu z rodičovské dovolené, což ve výsledku povede ke spravedlivějším důchodům pečujících. Podle výpočtů MPSV by toto opatření mohlo navýšit důchody pečujících o v průměru 170 Kč a pomohlo by 45 % pečujících, zejména ženám.

A co současní důchodci?

Komise se dnes zabývala také možnostmi pomoci současným důchodcům, kteří pečovali o děti. Přestože se záměrem pomoci těmto lidem odborníci vesměs souhlasí, při hlasování o doporučení pro ministryni k dalšímu projednání zvedla ruku jen polovina přítomných členů komise. Další postup tedy bude čistě na ministryni Janě Maláčové, zda se rozhodne předložit toto opatření na koaliční radě.

