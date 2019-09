Národní rozpočtová rada se obává výraznějšího schodku, než se plánovalo

Národní rozpočtová rada upozornila, že schodek státního rozpočtu může být výraznější,

než se původně plánovalo. Na vině by byla podle rady zpomalující ekonomika a především ochabující růst mezd , což má za následek nižší než předpokládaný výběr daní ( DPH , příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění). Řešením by mohlo být snížení čerpání provozních výdajů. Rada se domnívá, že by ekonomika neměla již více zpomalovat. Nebude tak třeba fiskálních stimulů, bude-li se ekonomika dále vyvíjet v souladu s prognózou Ministerstva financí.. Vláda by se podle rady měla připravit na variantu neřízeného brexitu či výraznějšího vyhrocení obchodních válek. V takovém případě by vláda měla mít připravenou sadu opatření ke stimulaci ekonomiky . Rada zároveň upozornila na nutnost úpravy důchodového systému, který podle ní způsobuje dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí.