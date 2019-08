Okénko trhu: ECB - trh očekává snížení depozitní sazby o 10 bazických bodů

Italský premiér G. Conte v úterý podal demisi a následující dny rozhodnou, zda v Itálii dojde k předčasným volbám či nikoliv. Prezident S. Mattarella dal Hnutí pěti hvězd a Sociální demokratům čas do úterý, aby našli společnou řeč a utvořili novou vládu. Ta by ovšem neměla většinu v senátu a měla by proto potíže se prosadit. Problémy by nastaly hned na podzim, kdy musí Itálie předložit návrh rozpočtu Evropské komisi, která po Itálii chce, aby podnikla kroky na snížení dluhu. Pokud se strany nedohodnou ve stanoveném termínu, vyhlásí prezident předčasné volby. Ty by s ohledem na současné preference zřejmě vyhrála strana Liga, která doposud s Hnutím pěti hvězd tvořila vládu. Lídr Ligy M. Salvini prosazuje výrazný nárůst výdajů na podporu tamní ekonomiky. Dá se tedy očekávat, že pokud skutečně dojde k předčasným volbám, které by poslaly Santiniho do premiérského křesla, bude Itálie vést velmi vyhrocené jednání o rozpočtu s Evropskou komisí.

Včera byl zveřejněn zápis s červencového jednání Evropské centrální banky. Z toho vyplývá, že se bankéři obávají dalšího vývoje evropské ekonomiky především s ohledem na vnější rizika (Brexit, zpomalení globálního obchodu, obchodní války či zpomalení Číny). Nastínili proto návrh balíčku opatření, která by měla pomoci evropské ekonomice. Jednotlivé elementy jsou prozatím předmětem diskuze, v úvahu připadá snížení sazeb, obnovení nákupu aktiv (kvantitativní uvolnění) či změny v pokynech k úrokovým sazbám. Je jisté, že se ECB přikloní ke kombinaci těchto opatření, která využijí simultánně, což považují bankéři za efektivnější, než zavedení těchto kroků postupně. Situace se od posledního zasedání obrací spíše k horšímu, o čemž vypovídají nejnovější ekonomická data, což promlouvá opět ve prospěch zavedení podpůrných opatření. Dá se tedy očekávat, že již na dalším zasedání, které proběhne zhruba v polovině září, dojde ke spuštění dalšího kola kvantitativního uvolňování a zřejmě i ke snížení sazeb. Trh již s 80% pravděpodobností očekává snížení depozitní sazby o 10 bazických bodů. V naší prognóze předpokládáme, že ECB bude chtít podpořit ekonomiku ještě výrazněji a sníží proto tuto sazbu o 20 bazických bodů.

Dnes se zraky všech upírají do USA, kde by měl promluvit prezident Fedu J. Powell na výroční konferenci v Jackson Hole. Měl by nastínit budoucí směřování americké měnové politiky. Zajímat nás bude zejména to, zda udrží vyznění z posledního měnověpolitického zasedání Fedu, kdy došlo jen k mírné úpravě nastavení sazeb nebo naopak jestli se přikloní na stranu rychlejšího snižování sazeb, což by potvrdilo současné očekávání trhu.

Dolar v očekávání před projevem Powella mírně posílil vůči euru až na hodnotu EUR/USD 1,106 a je tak nejsilnější za posledních patnáct měsíců. Koruna v průběhu dopoledne nepatrně posílila vůči euru a nyní se pohybuje okolo hodnoty EUR/CZK 25,77.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.