Konec superhrubé mzdy: Vyšší sazba daně by měla zajistit zaměstnancům více peněz. O kolik Kč si každý měsíc polepšíte?

O zrušení superhrubé mzdy mluví někteří politici už mnoho měsíců a let. Na podzim chce vláda představit daňovou reformu, která by kromě zrušení superhrubé mzdy měla obsahovat i 19% daň z hrubého platu. Přesto, že se zvýší daňová sazba, zaměstnanci by tímto krokem mohli brát o několik stovek korun měsíčně více. Jak by se zvýšila mzda vám?

Zavedení superhrubé mzdy

Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka a i později na superhrubé mzdě MFČR dlouhou dobu trvalo. Pro mnoho lidí je ale dodnes nesrozumitelná.

Superhrubá mzda je celkový náklad zaměstnavatele na zaměstnance, tedy součet hrubé mzdy, sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Superhrubou mzdu vypočítáme tak, že mzdu hrubou vynásobíme číslem 1,338 (viz kalkulačka superhrubé mzdy).

Superhrubá mzda je pro zaměstnance zároveň základem pro výpočet daně (viz také daňová kalkulačka). 15% daně tak neplatíte z vaší hrubé mzdy, ale z výrazně vyšší částky. Daň přepočtená na hrubou mzdu je tak aktuálně více jak 20%.

Tento způsob ale dlouhodobě kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda proto počítá se zrušením superhrubé mzdy a se snížením daně z příjmu z dnešních zhruba 20% na rovných 19%. Změny by se měly dotknout téměř 4 milionů lidí, platit mají začít až v roce 2021.

Návrhy opozice na zrušení superhrubé mzdy

S podobným návrhem na zrušení superhrubé mzdy přišla i ODS. Ta superhrubou mzdu chtěla zrušit už několikrát. Naposledy se o to pokoušela v září loňského roku. Strana také navrhuje, aby se zároveň zavedla rovná daň z příjmu fyzických osob ve výši 19 procent.

Jejich návrh však vládní poslanci smetli ze stolu. "Premiér Babiš s ministryní Schillerovou odpískali zrušení superhrubé mzdy a snížení odvodů pro tento i příští rok, i když to slibují už roky," komentoval v loňském roce ekonomický expert ODS Jan Skopeček.





Srovnání zdanění mezd se světem

Češi odvádí ze svého platu poměrně velkou částku. Podle posledních výsledků OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), která porovnává daňové zatížení platů ve všech členských zemích jsme nedopadli nejlépe. Držíme se v horní desítce, konkrétně se nacházíme na deváté pozici.

Průměrná mzda v soukromém sektoru je zdaněná 42,2 procenty ze superhrubé mzdy. Daňové zatížení platů se tak od roku 2010 zvýšilo o 0,28 %.

Debata ke zrušení superhrubé mzdy

Návrh ministryně Aleny Schillerové na zrušení superhrubé mzdy společně s navýšením zdravotního pojištění pro zaměstnance a OSVČ a zrušením plateb za státní pojištěnce by znamenal výpadek 32 miliard korun z rozpočtu. Ministryně v Otázkách řekla, že pokud neprojde zrušení superhrubé mzdy spolu se zvýšením zdravotního pojištění, vidí jako nepravděpodobné, že by zrušila superhrubou mzdu.