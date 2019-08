Okénko trhu: Úrokové sazby ČNB nezměnila, PMI poklesl, stát hospodařil lépe než v předchozích měsících

Bankovní rada ČNB dnes v souladu s očekáváním ponechala stávající nastavení úrokových sazeb. I přesto, že inflační tlaky z domácí ekonomiky přetrvávají a inflace se nachází poblíž horní hranice pásma inflačního cíle, nepříznivé vyhlídky na růst globální i evropské ekonomiky a kroky Fedu i ECB směrem k měnovému uvolňování přinutily centrální bankéře vyčkat. Kromě měnového rozhodnutí zveřejnila ČNB i novou makroekonomickou prognózu vytvořenou upraveným makroekonomickým modelem. Podle ní růst HDP v příštím roce zrychlí na 2,9 %, cenový růst bude vyšší (ovlivněno zvýšením spotřebních daní na alkohol a tabák) a koruna bude posilovat. Úrokové sazby by měly nejprve lehce vzrůst a v příštím roce naopak poklesnout.



Český index nákupních manažerů ve výrobě v červenci dále výrazně poklesl a dosáhl hodnoty 43,1, což je nejnižší hodnota za desetiletí. Do nálady průmyslníků se negativně propisuje zejména zpomalení globální ekonomiky a rizika ovlivňující světový obchod (celní války, brexit). Pro tuzemský průmysl je stěžejní především vývoj v sousedním Německu, kam směřuje třetina našeho exportu. Podle přiložené zprávy se prudce zhoršilo vnímání celkové ekonomické situace. Manažeři pociťují především pokles produkce, snížila se i úroveň nových objednávek. Útlum výroby pak ovlivňuje zaměstnanost, která se začala v průmyslu snižovat již před několika měsíci, v červenci se však její pokles značně prohloubil. Podnikům naopak mírně pomáhá nižší cenová úroveň vstupů (pátý měsíc v řadě), stěžují si však, že došlo k nárůstu cen některých služeb.



Od začátku roku do konce července činilo saldo státního rozpočtu – 9,7 mld. Kč. Po hrozivém výsledku z května a narovnání v červnu tak v posledním měsíci český stát hospodařil lépe, než by odpovídalo očekávanému ročnímu deficitu, který je plánován na 40 mld. Kč. Na straně příjmů pokračuje předchozí trend bez výraznějších změn, oproti plánu tak nadále mírně zaostává výběr daní, primárně DPH a pojistného na sociální zabezpečení, což může souviset se zpomalováním české ekonomiky. Lehce zkrotit se podařilo výdaje, které byly nižší, než by odpovídalo 7 měsícům hospodaření. Svůj podíl na tom bohužel měly i kapitálové výdaje. V meziročním srovnání je červencová bilance rozpočtu horší o více než 25 mld. Kč, což je ovšem zkresleno výkyvy v čerpání prostředků z EU.



Po včerejším snížení úrokových sazeb v USA a následném komentáři J. Powella, že se jedná pouze o korekci, nikoli o začátek cyklu snižování sazeb, vzrostla pro investory atraktivita dolaru. Vůči euru posílil na hodnotu EUR/USD 1,105. Naopak měny emerging markets zaznamenaly odliv investorů, a tedy mírně oslabily. Koruna se tak vyšplhala na nejslabší hodnotu za poslední dva měsíce EUR/CZK 25,7. Mírně nad touto hladinou se obchoduje i dnes.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.