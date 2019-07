3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

Jaké jsou podmínky přivýdělku na rodičovské vůči pobytu dítěte v předškolním zařízení?

Aby rodič pobírající rodičovský příspěvek o tuto podporu státu nepřišel, musí splnit určité podmínky. První z nich je, že musí vykonávat osobní celodenní péči o dítě. Avšak, zde jsou výjimky, a to pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v daném kalendářním měsíci (aktuálně se řeší navýšení těchto hodin na dvojnásobek) nebo když dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu, třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu a řeči. To platí také pro děti tělesně postižené a mentálně retardované, které navštěvují tato zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a zdravotně postižené děti, jež navštěvují předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.

Rovněž se to týká dítěte navštěvujícího předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, v případě že se o dítě stará osamělý rodič nebo oba jeho oba rodiče, kteří jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV. Rodič má povinnost zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Práce z domova anebo ne?

Chcete-li si přivydělat pár korun navíc nebo dokonce třeba pár tisíc korun měsíčně na přilepšenou, máte prakticky dvě možnosti. První z nich je pracovat z domova, druhou z nich je docházet do práce nebo na brigádu mimo svoje obydlí. Druhá možnost je složitější v tom, že je potřeba zajistit péči o dítě. K tomu může posloužit jiný člen rodiny, dobrá kamarádka nebo lze ratolest přihlásit např. do jeslí či soukromých dětských skupin. Další variantou je využití pomoci paní na hlídání. Takové chůvy bývají nejčastěji ženy v důchodovém věku nebo naopak mladé studentky, které si chtějí přivydělat např. při studiu vysoké školy. Dopředu si však spočítejte, zda se vám práce mimo domov vůbec vyplatí, zda veškerý váš výdělek nepadne na pokrytí hlídání dítěte. Pojďme se podívat na následující 3 tipy na práci pro maminky na rodičovské dovolené, které jsou odzkoušeny v praxi mnoha maminkami.

1)Virtuální asistentka

Z domova můžete zkusit práci virtuální asistentky. Tato práce je vhodná i pro muže, i když ji častěji vykonávají ženy. K této práci budete potřebovat živnostenský list, ale nemusíte se bát. Při pobírání rodičovského příspěvku máte vedenou vedlejší činnost a budete osvobozeni od placení minimálních záloh a zaplatíte jen určité procento podle skutečného výdělku. To znamená, že pokud si nic nevyděláte, nezaplatíte ani korunu na zdravotním a sociálním pojištění a dokonce budete mít nulovou daňovou povinnost. Dále budete potřebovat počítač a internet, to je skutečně všechno. Buď si budete shánět klienty sami, nebo se můžete zaregistrovat do některé z agentur pro virtuální asistentky. Dobré je zaměřit se jen na dvě až tři věci, které budete dělat. Ono, prezentovat se stylem – umím všechno, nepřináší nic dobrého.

Zamyslete se nad tím, v čem jste dobří, toho se držte a zkoušejte to prodat. Virtuální asistenti vykonávají práci, jako jsou např. zákaznický servis, podpora na chatu a emailu, správa sociálních sítí, tvorba newsletterů a emailová komunikace, e-komerce, plánování nejrůznějších událostí (večírků, předváděcích akcí, seminářů, školení apod.), internetový marketing, přepisy textů, tvorba smluv, účetnictví apod. Všechno ale opravdu dělat nemusíte, zaměřte se jen na to, co vám skutečně jde.

2)Copywriterka

Jste-li dobří v psaní textů, můžete si vyzkoušet psaní nejrůznějších textů, jako jsou PR články, popisky k produktům, texty na weby atd. Zase si můžete shánět práci sami nebo se přidat mezi ostatní copywritery. Nejlépe promyšlenou a fungující nabídku a poptávku na copywriting má PlaCla.cz. Pozor však na to, že pokud tvoříte jakýkoliv obsah, musí být psán srozumitelně, přehledně a samozřejmě bez jakýchkoliv chyb! Také se vám budou hodit základy SEO znalostí a prvotní pojmy. Víte např. co jsou H1, H2, H3 nadpisy nebo klíčová slova (keywords)? Výhodou budou i znalosti programovacího jazyka HTML a CSS, ale expert být opravdu nemusíte.

3)Paní na úklid nebo na pečení dortů

Pokud je pro vás práce na počítači nemyslitelná a nemáte na ni vlohy, nezoufejte. Máte-li šikovné ruce a vztah k pečení, můžete péct dorty, cukroví a zákusky. Začněte u rodiny, známých a přátel, a pokud budou vaše výtvory vskutku lahodné, informace o vaší šikovnosti se rozšíří blesku rychle. Pak si můžete založit třeba FB stránky nebo profil na Instagramu, kde budete sdílet fotografie vašich cukrářských skvostů, a zákazníci se jen pohrnou. Dobrých cukrářek není nikdo dost a je plno maminek, které se tím začaly živit po rodičovské dovolené na plno.

Pro ty, kterým chybí kulinářské vlohy, máme zajímavý tip. Ať už máte vystudovanou jakoukoliv školu a může vám to znít jakkoliv nesmyslně, vězte, že i takový úklid přináší spoustu výhod. Nejlepší je najít si inzerát na úklid kanceláří nebo nebytových prostor. Uklízet můžete brzo ráno (někdy se dá i s dítětem) nebo naopak po večerech. Za pár hodin máte hotovo a můžete se věnovat rodině!

