Žádný z penzijních fondů v ČR vloni nepřekonal inflaci - zhodnocení v průměru 0,7% při inflaci 2,1%

Účastnické penzijní fondy vloni svých 913 000 klientů nepotěšily - výnosy od +0,3 do -10,9%

Podle statistik Práva dosáhl v ČR v loňském roce průměrný výnos transformovaných penzijních fondů , jež ze zákona nesmí prodělávat, úrovně 0,7%. Inflace se vloni pohybovala v průměru na 2,1%. Spoření v těchto fondech tak v průměru bylo ztrátové na úrovni 1,4%. Ztrátové byly tyto fondy již druhý rok po sobě. V roce 2017 se zhodnocení pohybovalo na úrovni 0,6% při 2,5procentní inflaci . V roce 2016 fondy připisovaly v průměru 0,8% při 0,7procentní inflaci V transformovaných fondech spoří na důchod aktuálně cca 3,5 miliónu lidí a celkový objem vkladů se pohyboval ke konci roku 2018 kolem 404,35 mld. Kč Nejlépe si v tabulkách vedl transformovaný fond České pojišťovny se zhodnocením o 1,1%. Nejmenší zhodnocení připisovaly shodně fondy České spořitelna a KB a to na úrovni 0,51%.Podle komentářů v roce 2018 penzijním fondům nesvědčily stále téměř nulové sazby centrálních bank a příliš levné peníze na trhu, jež minimalizovaly úrokové výnosy státních a firemních dluhopisů , jež představují podstatnou část investičního portfolia transformovaných fondů Podle odhadů by letošní rok mohl být o něco lepší vzhledem k růstu základních sazeb.Účastnické penzijní fondy na tom byly v loňském roce ještě o poznání hůře viz