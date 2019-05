Zvýšení sazeb ČNB realitní trh spíše neovlivní

Zvýšení úrokových sazeb České národní banky nebude mít žádný dopad na realitní trh. Významnější vliv mají loňská opatření centrální banky, která zpřísnila podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Vyplývá to z odpovědí většiny zástupců realitních společností, které dnes ČTK oslovila.



Bankovní rada ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu, od které se odvíjejí úroky u hypoték, o čtvrt procentního bodu na dvě procenta. Naposledy ji zvedla loni v listopadu.





"Zvýšení úrokových sazeb nebude mít na realitní trh žádný dopad. Poslední opatření ČNB tvrdě dopadlo na celý hypoteční trh . Pokles nově poskytnutých hypoték za první čtvrtletí je natolik razantní, že banky již nyní musí dělat pobídky, aby získaly nové klienty. Dá se tedy očekávat, že hypotéky naopak zlevní, a to navzdory dnešnímu kroku ČNB ," uvedl majitel RE/MAX City Daniel Kotula.Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex letos v prvním čtvrtletí klesl objem hypotečních úvěrů meziročně zhruba o třetinu. Průměrná úroková sazba hypoték v březnu klesla z únorových 2,99 procenta na 2,9 procenta."Rozhodnutí centrální banky by trh s hypotékami nemuselo ovlivnit. Konkurence mezi jednotlivými bankami i dalšími společnostmi, které hypotéky poskytují, je nyní velmi vysoká," doplnil mluvčí developerské společnosti Trigema Radek Polák.Podle provozní ředitelky Fincentrum Reality Andrey Daňhelové by klienti, kteří přemýšlejí nad hypotékou, neměli být dnešním rozhodnutím ČNB znepokojeni. "V porovnání se zahraničím máme stále minimální úrokové sazby v rámci bankovních půjček . V současné době pozorujeme, že ceny nemovitostí spíše stagnují," sdělila Daňhelová. Hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák uvedl, že banky sice dnešní navýšení v následujících dnech nebo týdnech do hypotečních sazeb promítnou, ale nad tři procenta z ledna letošního roku se nedostanou. "Banky mají potřebu úvěrovat. A i za cenu nižších marží je pro ně hypotéka produkt, který k nim přiláká klienta, jenž následně může využívat i další služby," doplnil Horňák.Podle ředitele společnosti M&M Finance Michala Pituchy dostupnost hypotečních úvěrů ovlivňuje kombinace více faktorů. Současnou průměrnou sazbu 2,9 procenta považuje stále za relativně nízkou. "Normální, chcete-li zdravé úrokové sazby hypoték se pohybují od tří do čtyř procent. Na realitní trh mají významnější dopady opatření ČNB ohledně podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů platná od října 2018," podotkl Pitucha.Generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec označil zásahy ČNB za nekoncepční a destruktivní. "Centrální bankéři si zcela po právu zaslouží titul hrobníci snů o vlastním bydlení . Na jejich makroekonomické experimenty doplatí stovky tisíc domácností. Nejen těch, které zvažovaly nákup vlastní nemovitosti , ale i těch odkázaných na nájemní bydlení ," dodal Korec.