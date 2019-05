Stát prohlubuje deficit hospodaření (Komentář)

Státní rozpočet za první čtyři měsíce skončil v deficitu 29,7 mld. Kč, což je v daném období nejhorší výsledek od roku 2012. Na příjmové straně viditelně zaostává výběr daně z příjmu právnických osob, ale v menší míře i ostatní hlavní daňové položky s výjimkou pojistného. To souvisí s námi očekávaným zpomalením růstu ekonomiky, spotřebou domácností a zisků firem. Na straně výdajů i nadále zaostává investiční aktivita. Pro tento rok byly naplánovány zhruba o 40 mld. Kč vyšší investiční výdaje, které však prozatím zůstávají jen na papíře. Za první čtyři měsíce bylo investováno pouze dvacet procent těchto prostředků. Pravděpodobně se tak dočkáme vyšších investičních výdajů až v závěru roku, obdobně jako vloni. Na druhou stranu podle plánu rostou běžné výdaje v čele s platy státních zaměstnanců a starobními důchody. Ty svým poměrem k celkovému rozpočtu daleko převyšují slabší investiční výdaje a stahují tak státní rozpočet do plánovaného deficitu. My očekáváme, že státní rozpočet vykáže letos po třech letech přebytků schodek ve výši 30 mld. Kč a stáhne celé veřejné finance do zanedbatelné deficitu 0,1 % HDP.