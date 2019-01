Okénko trhu: Český rozpočet skončil loni v přebytku; USA nemá schválený rozpočet 2019

Hospodaření státu skončilo v minulém roce v mírném přebytku 2,9 mld. Kč, po očištění o prostředky z Evropské unie by skončil rozpočet v mírném deficitu. Výsledek hospodaření státu byl přebytkový, přestože byl pro rok 2018 schválen rozpočet se schodkem 50 mld. Kč. Závěr roku bývá pro státní rozpočet tradičně horší, nicméně tento rok se podařilo státu tento jev potlačit vyšším výběrem daní. Nárůst zaznamenaly skoro všechny daně kromě daně z příjmu právnických osob. Ta reflektuje snižující marže firem a nárůst investic z důvodu nedostatečných kapacit a rostoucích mzdových nákladů. Pro příští rok však očekáváme, že příjmová strana státního rozpočtu už nebude tak příznivá vzhledem ke zpomalující ekonomice a rostoucím úrokovým sazbám. Celý komentář na http://bit.ly/2RwUQOM

Koruna na zveřejněné výsledky státního rozpočtu zareagovala skokovým posílením vůči euru a to o 0,2 % a dočasně se dostala pod hodnotu EUR/CZK 25,7. V současné chvíli se prodává okolo úrovně EUR/CZK 25,7.

USA i nadále nemá schválený rozpočet pro rok 2019. Americký prezident odmítl schválit rozpočet, dokud senát neschválí financování zdi mezi USA a Mexikem ve výši 5 mld. dolarů. To ale opoziční demokraté, kteří v podzimních volbách získali většinu v dolní komoře parlamentu, odmítají a navrhují zvýšení výdajů na ostrahu hranic. Dnes tak poprvé zasedne Sněmovna reprezentantů v novém složení a pokusí se schválit návrh zákona, který by zajistil financování osmi federálních resortů na prvních devět měsíců roku. Prozatím však američtí úředníci zůstávají bez financí, což nelze považovat za šťastný vstup do nového roku.

Dále se během dneška dozvíme hodnotu amerického předstihového ukazatele ISM za měsíc prosinec. Tento ukazatel je obdobou evropského PMI indexu. Obdobně jako v Česku, Německu či Číně čekáme i v případě amerického sentimentu značný propad a to o necelé tři body na hodnotu 56,9 a to i přesto, že v listopadu překvapil nad očekávání příznivým výsledkem. V tom nás utvrzují i výsledky regionálních amerických předstihových ukazatelů.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.