ČR: Domácnostem loni zůstalo na útratu 2,6 biliónu korun, průměrná mzda rostla na 29 504 Kč

Podle analýzy MPSV českým domácnostem v loňském roce zůstalo v peněženkách na útratu (po odečtení všech daní, příspěvků a pojištění) cca 2,601 biliónu korun. Největším zdrojem příjmů byly mzdy, které se v průměru zvedly na 29 504 Kč hrubého.

Celkový objem sociálních příjmů směřujících k domácnostem dosáhl 509,2 mld. Kč.



Češi v roce 2017 utratili celkem 2,3576 biliónu korun na běžnou spotřebu. Po započtení vlivu inflace se výdaje meziročně zvýšily o cca 86,2 mld.Kč.

Celková průměrná měsíční spotřeba na obyvatele dosáhla úrovně 22 925 Kč.





Podle statistik ČNB objem půjček domácností u peněžních ústavů stoupl meziročně o 110 miliard na celkových 1,53 biliónu korun Celkový objem vkladů českých domácností v bankách se zvýšil meziročně o 161 miliard na celkových 2,37 biliónu korun Počet osob pobírajících starobní důchod se zvýšil vloni o 8 600 na 2,404 miliónu osob. Průměrný důchod se meziročně zvýšil o 391 Kč na 11 866 Kč měsíčně.Podíl domácností s příjmy pod hranicí chudoby dosáhl loni úrovně 9,1%. Hranice chudoby pro jednotlivce dosáhla úrovně 11 195 Kč . Pro domácnosti s dvěma dospělými pak 16 792 Kč měsíčně. Pro domácnosti s dvěma dospělými a dvěma dětmi do 13 let věku to bylo 23 509 Kč . Pro domácnost jednoho dospělého a jednoho dítěte do 13 let se hranice dostala na 14 553 Kč