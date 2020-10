MMF lehce vylepšil letošní projekci pro globální HDP (-4,4%), na druhou stranu ale zhoršil výhled pro rok příští (+5,2%)

Analytici MMF dnes o něco vylepšili své projekce globálního ekonomického vývoje pro tento rok.Nově pro letošek počítají s oslabením globální ekonomiky pouze o 4,4% oproti původně odhadovanému oslabení o 4,9%. Současně nicméně varují před dlouhodobým, nelehkým a nejistým procesem oživování. Analytici očekávají, že principy sociálního distancování budou funkční po celý rok 2021 a míry lokálního přenosu nákazy se významněji sníží až ke konci roku 2022 Vylepšení projekce bude taženo především lepším ekonomickým vývojem v rozvinutých zemích a v Číně ve 2Q a vhledem k následnému rychlejšímu oživování během 3Q.Pro rok 2021 analytici fondu mírně zhoršili své projekce, když nově odhadují růst na 5,2% oproti původně odhadovaným 5,4%. K oživení bude docházet, ale růst tempa bude jen pozvolný, nelehký a celkově nejistý. Výhled se poněkud zhoršil pro některé rozvíjející se ekonomiky a také pro ekonomiky rozvinuté.Rozvíjející se ekonomiky letos poklesnou o 3,3%. Pokles v některých zemích jako je například Indie bude ale mnohem výraznější. V Indii například -10%. Spojených států Amerických letos klesne o 4,3%, HDP evropských lídrů jako Velké Británie, Francie a Španělska bude slabší o cca 10%. Případné oživování zasažených ekonomik přitom není vůbec jisté s ohledem na opětovně narůstající šíření nákazy . To platí především pro Evropu , která je druhou vlnou vážně zasažena. Opatření přijímaná s cílem omezit či přímo zastavit epidemii budou mít zcela jistě negativní vliv na další ekonomický vývoj.MMF opětovně doporučuje vládám v postižených zemích zvážení dalších stimulačních opatření nehledě na rostoucí míru zadlužování. Odhaduje se, že zadlužení veřejných financí v rozvinutých zemích dosáhne do konce roku 2021 125% jejich HDP . U rozvíjejících se zemí to bude 65% jejich HDP Nízké úrokové sazby budou v tomto prostředí hrát podpůrnou roli.Pro zachování přijatelných úrovní celkového zadlužení budou muset nicméně vlády přijmou patřičná opatření pro posílení jejich daňových příjmů a omezit nadbytečné výdaje.Mezi hlavní rizikové faktory pro vše výše uvedené zůstávají i nadále veškerá geopolitická napětí a obchodní pře, změny finančních podmínek a další rozvoj nákazy