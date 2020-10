Aktivita spotřebitelů v září byla podobná jako v létě, nálada ve výrobě na tom byla podobně

Je dobré vývoj spotřeby domácností, ale i dalších makro dátpotřeba. Je naopak čas na cílené zásahy, které budou efektivnější a především levnější. Například zamezení pádu lidí s nízkými příjmy do dluhových pastí a exekucí by udělalo více užitku a nestálo desítky miliard. I z tohoto důvodu jsme kritiky tak vysokého schodku

Dále, vláda má mít připravené programy pro případné zhoršení ekonomické situace, ať už díky karanténním opatřením nebo díky zhoršení důvěry lidí, pokud by začali mít pocit, že vláda situaci kolem covidu nezvládá. Jde především o Kurzarbeit (ale s lepšími parametry, než co nyní navrhuje vláda) nebo záruční program typu COVID III, ale i na investice , s vyšší zárukou jako má Německo a především platné i pro příští rok (stávající program končí s letošním rokem). Ale takové programy budou aktivovány jen v případě problémů. Plánovat plošné bombardování miliardami teď není potřeba.

Samozřejmě nálada a karanténa se může změnit. Tento pátek budou oznámeny další opatření . Prymula například oznámil, že by opět mohla být upravena otevírací doba restaurací. Už po oznámení povinnosti zavřít ve 22:00 jsme zpracovali analýzu dopadu. Vycházeli jsme opět z karetních transakcí Čechů (tedy bez cizinců) a dívali jsme se na čas platby. Mezi 22:00 a 6:00 proběhlo v restauracích během července a srpna 10% objemu plateb (cca tržby z českých hostů), v klubech a barech to bylo logicky více, 40%. Pokud bychom čas uzavírky posunuli například už na 20:00, tak v tomto případě platby kartou naznačují pokles u restaurací o -25% a u klubů a barů -53%. Samozřejmě, že lidi, co platili po 22:00, by mohli zaplatit dříve, takže z tohoto pohledu objem plateb pokles nadhodnocuje. Ale spíše bude mít větší vliv dobrovolné sociální distancování = prostě do restaurace vůbec nepůjdu, bez ohledu na zavíračku.David Navrátil