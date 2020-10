Alena Schillerová pro Právo ke státnímu rozpočtu 2021

Datum vydání: 01.10.2020 | Zdroj: Právo | Rubrika: Zpravodajství | Autor: Tomáš Volf

* Ještě před deseti dny jste naznačovala, že v prvotním návrhu rozpočtu na příští rok počítáte se schodkem 116 miliard, nyní navrhujete 320 miliard. To je dramatický rozdíl…

To jsem nikdy nenaznačila, to byla dezinterpretace. Šla jsem na pravidelnou schůzku k rozpočtu do Lán, a protože jsem podklady pro expertní tým a pana prezidenta musela předložit do konce srpna, kdy jsme ještě neměli aktuální makroekonomickou predikci, tak jsem tam samozřejmě dala čísla, která jsem v té době měla k dispozici. Dodala jsem, že jsou zatížená velkou nepřesností, že predikce bude až 15. září. Ten pracovní materiál unikl a někdo si tam sečetl ta čísla. Já jsem nikdy tento schodek nepotvrdila, protože by byl nereálný.

* Do jaké míry za to může pandemie?

Minule byl původní schválený schodek 40 miliard, takže nyní je to o 280 miliard více. V jasném důsledku pandemie poklesly příjmy z daní, pojistného nebo dividendy od Letiště Praha. Na výdajové straně, abychom pomohli příjmům zdravotních pojišťoven, navýšíme dramaticky platbu za státního pojištěnce, to bude činit 52,8 miliardy. Pak samozřejmě musíme investovat, řekli jsme, že se musíme z krize proinvestovat, soukromé firmy investice omezují. Investujeme 187 miliard korun. Potom tady je nárůst na sociální dávky, lidé budou mít víc problémů. Když toto všechno sečtete, tak v důsledku pandemie jste na částce 214 miliard korun ze zmíněných 280 miliard navíc. Další rozdíl dělají dlouhodobá opatření, která nejsou v důsledku pandemie, ale podpoří ekonomiku přes spotřebu. To je navýšení platů učitelů, valorizace důchodů nebo zrušení daně z nabytí nemovitosti, snížení DPH z ubytování.

* Můžete vyloučit, že vláda požádá příští rok ještě o navýšení schodku, jako letos?

Úplně otevřeně vám nebudu zastírat, že tam není započítán daňový balíček 2021. Ten je před druhým čtením ve Sněmovně, je tam řada pozměňovacích návrhů, včetně návrhu na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně zaměstnanců. V tuto chvíli nemohu dávat do rozpočtu něco, co neprošlo legislativním procesem. Bude o tom ještě velká debata ve Sněmovně. Uděláme všechno pro to, aby balíček byl schválen s účinností od 1. ledna, ale víte, že půjde ještě do Senátu a ten ho může vrátit. Nemohu dávat do rozpočtu něco, o čem nevím, v jakém rozsahu to bude.

* Co dalšího je v daňovém balíčku kromě daně z příjmu?

Je to zejména stravenkový paušál, pak zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků a hazardních her, je tam také pozměňovací návrh na snížení odpisů a spotřební daně u nafty.

* To je standardní postup, že nepočítáte do rozpočtu, co není schváleno, i když to schválení předpokládáte?

Je takový nepsaný zákon, že se zahrnují věci po prvním čtení. Tady jsme sice před druhým čtením, kde je ale celá řada pozměňovacích návrhů, budou tam obrovské debaty kolem superhrubé mzdy a zavedení výrazného snížení daně zaměstnanců. Těžko mohu říct, že to bude znamenat tolik či tolik, v tuto chvíli jsem neměla jinou šanci než to sestavit takto.

* Který resort dostal nejvíc přidáno, proti původnímu letošnímu rozpočtu?

Největší navýšení je vždy u ministerstva práce a sociálních věcí. Tam to není nějaké vyjednané navýšení, většinu dělají mandatorní výdaje, takže logicky jestli 29,5 miliardy korun navíc je na důchody, tak se jedná o nejvyšší navýšení. Ale určitě velké navýšení je také u ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy, Národní sportovní agentury, ministerstva školství a obrany.

* Dostane nějaký resort méně?

Záleží, zda počítáte i příjmy z EU. Oproti loňsku má méně třeba Úřad vlády, tam se šetří. Ministerstvo financí má také méně. Máme úspory 10 procent na provozu, protože já se vždy snažím jít příkladem. To víte, že mě tady za to nechválí. Ostatní resorty mají ušetřit na provozu alespoň pět procent, někdo třeba sedm. Výjimkou samozřejmě byl rozpočet hasičů, policie, úřadů práce, tam jsem nekrátila prostředky, protože jsem nechtěla omezit jejich provoz.