Rozbřesk: ČNB ponechává sazby beze změny, masivní ztráty koruny může tlumit

V září se příkopy mezi jednotlivými zeměmi a odvětvími v Evropě ještě výrazně prohloubily. První podnikatelské nálady PMI ukazují, že na straně vítězů je průmysl navázaný na Německo a na straně poražených jih a odvětví služeb. Nehledě na výrazné rozdíly ovšem obrázek eurozóny jako celku nevypadá nijak povzbudivě - souhrnný index PMI klesl podruhé v řadě na 50,1 bodu. V první polovině září tak většina podniků v eurozóně očekávala stagnaci.

Pří pohledu do střev podnikatelských nálad je jasné, že na vině je druhá vlna pandemie. Ta více zasahuje postiženější lokality (Francie, Španělsko) a odvětví (služby). Na druhé straně by bylo chybou vyvozovat příliš optimistické závěry z pohledu do Německa. Jak ukazuje graf níže, produkce roste z extrémně nízkých úrovní a bylo by tedy podezřelé, kdyby nerostla. Navíc v případě služeb (jako jsou obchod nebo doprava) klasicky karanténní opatření sice napáchají více škody a nálada se proto viditelně zhoršuje. Po odeznění karantény se však zase rychleji vrací poptávka do normálu (to neplatí o pohostinství a hoteliérství). Naopak průmysl může mít po počátečním post-pandemickém růstu výraznější problémy s přetrvávající slabší investiční a spotřebitelskou poptávkou.

Při pohledu do budoucna bude důležité, jak efektivně se evropské země dokáží poprat s “druhou vlnou” a zda budou škody viditelně nižší než na jaře. Rozhodne také, zda se ke konci roku začne rýsovat “trvalé řešení pandemie” - například ve formě všeobecně dostupné vakcíny. Pokud ano, měl by být po přestávce ve čtvrtém kvartále 2020 příští rok opět ve znamení pokračujícího růstu.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

ČNB včera ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 0,25%. K dalšímu uvolnění měnových kohoutů zatím centrální banka nevidí důvod.Oproti srpnové prognóze je jádrová inflace vyšší, koruna slabší a dosavadní čísla ukazují na rychlejší oživení ve třetím kvartále. Na druhou stranu má ČNB viditelné obavy ze zvládutí druhé vlny pandemie. A zatímco slabší korua se ji zatím líbí, guvernér RUsnok zopakoval, že v případě masivnějších výprodejů mohou centrální bankéři korunu bránit.



Zahraniční forex

Jak se dalo očekávat, tak v sektoru služeb se v Evropě opět začíná situace zhoršovat což bylo patrné z včera zveřejněných údajů indexů PMI. Podnikatelská nálada v sektoru služeb v eurozóně propadla zpět pod 50 bodů, což implikuje kontrakci a euru se to logicky nelíbí. Kromě toho však pokračují v negativní korekci globální akciové trhy (mimo jiné i proto, že do amerických voleb není naděje na nový fiskální stimul v USA), což podporuje dolar.

Dnes dopoledne přijde na řadu německá podnikatelská nálada a odpoledne týdenní statistiky z amerického trhu - obojí potenciálně zajímavá data, otázkou však jestli se je trh bude vnímat. Averze k riziku totiž roste z čehož dolar může těžit a naopak řada zranitelnějšich měn (GBP, HUF, PLN) trpět.



Ropa

Ropa Brent dnes ráno odepisuje jedno procento a její cena se posouvá do blízkosti 41 dolarů za barel. V průběhu včerejška přitom měli ropní býci důvod k radosti, neb oficiální data k zásobám ve Spojených státech potvrdila jejich pokles napříč segmenty (surová ropa, střední destiláty i benzin). Opětovný tlak na cenu ropy reflektuje zhoršující se epidemiologickou situaci v některých klíčových ekonomikách, která přibrzdí oživení ropné poptávky v tomto roce.



Akcie

Wall Street zažil ve středu vlnu výprodejů, která začala u technologických titulů a nakonec se rozšířila do všech ostatních sektorů. Velká aktivita prodejců byla znát na akciích, Apple, Amzaon, kdy ještě předchozí seanci zazářily, radost tak neměla dlouhého trvání. Propadem si prošly akcie Tesly, včerejší Battery Day tak nakonec investory zklamal. Růstem se naopak mohly pochlubit akcie Nike, a to díky skvělým kvartálním výsledkům. Slavit mohli rovněž akcionáři Twitteru, jehož akcie se díky novým nákupním doporučením vyšplhaly blízko rekordním hodnotám z června 2018. jednotlivé indexy uzavřely následovně: Dow Jones -1,92 %; S&P 500 -2,37 %; Nasdaq Comp. -3,02 %.