Ekonom Jan Čermák: Fed chce vidět nezaměstnanost na před-COVIDové úrovni

Americká centrální banka pokračuje v jasné signalizaci, jež říká: abychom dosáhli svých cílů, nebojíme se sešlápnout měnové pedály až na samou podlahu. To v praxi znamená, že Fed nehodlá zvednout úrokové sazby z nuly až do doby, než míra nezaměstnanosti klesne zpět ke 4 % a inflace bude v průměru lehce nad 2 %. Kromě toho ovšem Fed slibuje, že bude ekonomiku podporovat masivními nákupy dluhopisů do své bilance a to současným ďábelským tempem přibližně 120 miliard amerických dolarů měsíčně.



Výše uvedené vpřed hledící holubičí chování Fedu navazuje na nedávnou revizi střednědobě měnové strategie, v níž se centrální banka zavazuje, že roční míra inflace bude v průměru o něco málo vyšší než 2,0 %. To se přitom poněkud paradoxně neodrazilo v nové prognóze, v rámci níž členové FOMC vidí inflaci stále pod 2 % a to až do roku 2023. Šéf Powell tento rozpor na tiskové konferenci vysvětlil tím, že podle centrálních bankéřů americká ekonomika nedosáhne plné zaměstnanosti během následujících třech let, takže se ekonomika bude stále nacházet pod svým potenciálem a to bude tlumit inflační tlaky.



Jinak ovšem jeden z hlavních vzkazů, který měl šéf Fedu pro širokou veřejnost (a dost možná i pro federální a regionální vlády) byl vyloženě nemonetární: noste roušky a aplikujte sociální distanc, pokud je to jen trochu možné. Podle Fedu to bude nakonec průběh pandemie (tj. třeba i to zdali bude k dispozici vakcína), který rozhodne, jak bude vypadat hospodářské oživení. Jay Powell přitom na tiskovce FOMC nijak nezastíral, že Fed při svém prognózování čelí obrovské nejistotě, což se ostatně ukázalo v minulé prognóze, jež byla viditelně mimo.



Celkově vzato Fed i na svém posledním zasedání vyslal v podstatě již tradiční holubičí signál o tom, že měnová politika USA zůstane akomodativní po velmi, velmi dlouhou dobu. To při nechuti Fedu tlačit úrokové sazby do záporu značí, že oficiální Fed sazby zůstanou na nule další tři roky či ještě dále. Navíc vzhledem k tomu, že se vedení Fedu nijak neobává toho, že by jeho uvolněná politika mohla vyvolat bubliny na trzích aktiv, připravme se i na to, že centrální banka pravděpodobně navýší svojí bilanci o další bilióny dolarů skrze nákupy amerických finančních aktiv.

