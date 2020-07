Roach: USA jsou na kolisním kurzu s druhou dramatičtější recesí. Dolar by mohl oslabit o 35% do konce roku 2021

Renomovaný ekonom a bývalý šéf Morgan Stanley Asia Stephen Roach míní, že USA jsou na kolisním kurzu s druhou dramatickou recesí Stávající akciová mánie vystavěná na očekávání rychlého (V-shape) ekonomického zotavení zavádí investory na scestí. Riziko obávané dvojité recese je velmi výrazné.Pokračující snižování poptávky v americké ekonomice bude pokračovat a to bude ve druhé polovině roku vytvářet a množit problémy pro podnikání a trh práce . Ve světle zkušeností z Číny se zdá, že také poptávka US spotřebitelů bude oživovat jen s problémy nehledě na postupné otevírání ekonomiky jako takové.Obě hlavní světové ekonomiky dokázaly celkem rychle obnovit svou produkci, ale obnovení spotřebitelské poptávky především v nejvíce kontaktních sektorech a službách je jen obtížné.Na adresu rozsáhlých fiskálních stimulací Roach míní, že jsou sice za současné situace nezbytné a správné, ale vytvářejí velmi škodlivé dlouhodobé konsekvence. Dynamika vývoje běžného účtu platební bilance a úspor je děsivá, rozpočtový deficit by mohl doslova explodovat přímo před našima očima. To by mohlo vést k propadu dolaru až o 35% do konce roku 2021 . Za poslední 3 měsíce dolar ztratil cca 5% dřívější hodnoty.