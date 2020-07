Květnová průmyslová produkce zaznamenala zlepšení, výhled je však stále nejistý (Komentář)

Podle dnes zveřejněných dat ČSÚ vzrostla průmyslová produkce v květnu meziměsíčně o 13,8 %, v meziročním vyjádření však i nadále klesala, a to o výrazných 25,7 %. To bylo zhruba v souladu s naší prognózou, zatímco trh počítal s mírně lepším výsledkem. Za oživením produkce průmyslu stálo především uvolnění protikoronavirových opatření. K tomu v květnu došlo jak v tuzemské ekonomice, tak i v ekonomikách našich obchodních partnerů. Fyzické překážky podnikání tak sice padly, to co však průmyslové podniky stále postrádají je poptávka. Slabá poptávka souvisí především s nejistým vývojem ekonomiky v druhé polovině roku. K oživení ekonomického růstu nejspíše dojde, zásadní otázkou je však v jakém rozsahu. Vývoj nových průmyslových zakázek prozatím moc optimistický není, když jejich hodnota poklesla v květnu meziročně o 34,7 %. Takto výrazným tempem klesaly jak zakázky z tuzemska, tak i ze zahraničí. Nejvíce přitom propadly zakázky v automobilovém průmyslu. Ten je přitom v česku významným zdrojem přidané hodnoty a zaměstnanosti. Jde zejména o to, že automobily představují luxusní statek, po kterých v době ekonomické recese poptávka logicky klesá.



Slabá poptávka se přitom začíná podepisovat také na zaměstnanosti. Ta podle květnových dat poklesla v průmyslu meziročně o 3,6 %, a došlo také ke snížení průměrné mzdy o 6,1 %. Podle dnešních dat MPSV však celková nezaměstnanost v ČR činila v červnu pouze 3,7 % a je tak stále nejnižší v EU. Hlavním důvodem proč prozatím nedochází k výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti je pravděpodobně program Antivirus, který umožňuje podnikatelů zachovat pracovní místa tím, že pomáhá financovat část mzdových nákladů. Jako takový však pouze odkládá problém do budoucna, jeho platnost navíc skončí s posledním srpnem. Pokud nedojde k jeho prodloužení, o čemž vláda aktuálně jedná, lze od září očekávat skokový nárůst nezaměstnanosti. Tak či onak pro dlouhodobé udržení zaměstnanosti bude nezbytné oživení poptávky, a v případě průmyslu především té ze zahraničí.