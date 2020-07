Smíšené zprávy z obou trhů práce

Mírným zklamáním byl údaj institutu ADP o americké zaměstnanosti v červnu: zvýšení o 2,4 milionů míst bylo pod tržním očekáváním ve výši 3 milionů.

A k tomu připojme údaj ČSÚ z dnešního rána: nezaměstnanost v Česku se v květnu dostala na 2,5 %. To je pořád ještě zřetelně pod jakoukoli představou o rovnovážné nezaměstnanosti; neboli český trh práce je zatím pořád ještě hodně napjatý. V této pozici ho samozřejmě do značné míry drží vládní podpora (ošetřovné, Antivirus atp.). Výraznější růst nezaměstnanosti lze čekat až v létě a na podzim, kdy by tato podpora měla končit.