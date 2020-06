Rozbřesk: Co čekat od dnešního zasedání ČNB?

Centrální banka na svém červnovém zasedání po agresivním snížení sazeb pravděpodobně bude “jen” vyčkávat a hodnotit. To však neznamená, že se nebude “na co dívat”.



Přešlapování na místě je logické - nejistota spojená s budoucím vývojem je sice ohromná, ale v současné chvíli není důvod přepisovat poslední prognózu ČNB. A ta počítá se stabilními sazbami v blízkosti nuly pro následující rok a půl. I z posledních vystoupení centrálních bankéřů vyplynulo, že jsou se současným nastavením oficiálních úrokových sazeb spokojeni.



“Přešlapování na místě” však nebude znamenat “pasivitu a nicnedělání”. Centrální banka využije oddychového času pravděpodobně k rozšíření zbrojního arzenálu. Uvnitř centrální banky by měly probíhat debaty o tom, jaký nástroj nasadit v případě, že bude třeba prognózu přepsat negativním směrem. Na seznamu jsou čtyři hlavní nástroje - záporné úrokové sazby, nový kurzový závazek, nebo česká verze kvantitativního uvolňování či TLTRO (programu na dodávání dlouhodobé likvidity). Centrální banka by dnes mohla naznačit, jakým směrem se analýzy a interní debaty ubírají.



Z našeho pohledu jsou nejméně pravděpodobným nástrojem záporné sazby, které už byly v minulosti centrální bankou “zavrženy” a i dnes proti nim panuje značný odpor. Nejpravděpodobnější je naopak česká verze TLTRO nebo kvantitativního uvolňování - to by mohlo přijít na řadu v případě, kdy by nová vlna pandemie souběžně zvýšila tlak na český rozpočet a nastartovala odliv zahraničního kapitálu. Centrální banka by jimi mohla mírnit nárůst rizikových přirážek na dluhopisovém trhu, které by se jinak přenášely i do ceny peněz pro domácnosti a podniky.Určitý otazník však stále visí nad posledním nástrojem - v minulosti již nasazeným kurzovým závazkem (intervencemi proti koruně ). Z našeho pohledu dnes nové “oslabení koruny” nedává velký smysl. Charakter krize je jiný než v roce 2013 a daleko větší část exportérů je zajištěna. Tak to vidí také řada členů bankovní rady, ovšem pravděpodobně ne všichni. I proto budou dnes trhy hodně citlivé na jakékoliv komentáře ke koruně česká měna je ostatně v tuto chvíli viditelně silnější, než předpokládala poslední květnová prognóza. Koruna jako by se rozhodla “zaparkovat” v okolí 26,60 EUR/CZK a opět se vrátit do světa nízké volatility, na který byla zvyklá před pandemií. Dnes se pozornost bezesporu soustředí na zasedání ČNB . Nečekáme, že by došlo ke změně sazeb. Hlavní pozornost se soustředí na komentáře směřující k interní debatě centrální banky nad novým zbrojním arzenálem. Korunu bezesporu bude zajímat nejvíce, zda se nevrací do hry možnost “nového kurzového závazku”.Až nečekaně silný nárůst podnikatelského optimismu v eurozóně v podobě nárůstu indexů PMI přispěl k tom, že euro včera proti dolaru zabodovalo. Dnes bude mít eurodolarový trh šanci dát si repete a to díky zveřejnění červnového německého indexu Ifo. Jeho zlepšení však bude očekávané a tak daleko zajímavější bude sledovat, jak se trhy včetně toho eurodolarového vypořádají s faktem, že počty nakažených USA opět rychle narůstají.Ve střední Evropě včera překvapila maďarská centrální banka, která snížila jednu z oficiálních úrokových sazeb o 15 bazických bodů. MNB krok podepřela novou makro prognózou, v níž očekává snížení jádrové inflace roce 2021 pod inflační cíl (3 %). Forint reagoval učebnicovým oslabením, když pár EUR/HUF vylezl nad hranici 350. Ropa Brent mírné ztrácí a její cena se posunula pod 43 dolarů za barel . Důvodem je nad očekávání silný růst zásob surové ropy ve Spojených státech (+1,7 mil. barelů ), který včera reportoval Americký petrolejářský institut. Na druhou stranu, medvědí vyznění reportu tlumí nárůst zásob jak v případě benzínu , tak středních destilátů.Dnes budou ropný trh zajímat především oficiální data k zásobám z dílny EIA. Z pohledu dynamiky nabídkové strany trhu bude zajímavé sledovat, jak si stojí také americká produkce surové ropy , která pod tlakem nízkých cen a klesající těžební aktivity v posledních měsících svižně padá.Americké akciové trhy uzavřely včerejší obchodní den v kladných hodnotách, když přidaly přibližně půl procenta. Index S&P 500 zpevnil o 0,4 % na hladinu 3131 bodů a posílil tak druhým dnem v řadě. Dařilo se velkých technologickým titulům, když Apple zpevnil o 2,1 %. Své doporučení pak vylepšila UBS, jejíchž analytici zvýšili cílovou cenu na 400 USD Amazon nebo Facebook pak přidaly přibližně dvě procenta. Vůbec nejlepší výsledek z celého indexu S&P 500 zaznamenaly akcie Mohawk Industries , které zakončily o 12,6 % výše. Pod tlak se naopak dostaly aerolinky American Airlines , které odepsaly 6,2 %. Index Dow Jones zpevnil o 0,5 %, S&P 500 o 0,4 % a Nasdaq o 0,7 %.