WEF: Koronavirus vyzdvihl potřebu nového ekonomického myšlení, svět musí projít restartem

Je potřeba pracovat na vytvoření světa, který bude mnohem odolnější vůči šokům, jakým je (mimo jiné) současná pandemie covidu-19. Zhruba tak by se dala shrnout hlavní myšlenka iniciativy Velký restart, s níž přišlo Světové ekonomické fórum ve spolupráci s Charlesem, princem z Walesu.

Na světě je jen málo lidí, které současná pandemie nezasáhla. Někteří přišli o své blízké, jiní o možnost pracovat, dětem se ve velké části světa zavřely školy, lidé z rizikových skupin ztratili na několik týdnů možnost osobního kontaktu s okolím. Teď již dochází k uvolňování opatření proti šíření koronaviru, a stále intenzivněji se tak začíná diskutovat také o budoucí podobě ekonomiky.

Předpokládané důsledky koronavirové krize

Iniciativa Velkého restartu, která bude hlavním tématem zasedání Světového ekonomického fóra v roce 2021, si za cíl klade podobně rozsáhlou transformaci ekonomiky jako poválečné roky. "Neměli bychom řešit jen to, jak zmírnit dopady šíření koronaviru na hospodářství, měli bychom cílit na transformaci ekonomiky, abychom posílili její odolnost a přispěli ke zkvalitnění života co největšího množství lidí," říká zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab.

"Musíme se ptát, co lze a je potřeba udělat jinak. Podniky ve všech sektorech by měly podporovat přechod k cirkulární bezemisní ekonomice a státy by měly podporovat vznik udržitelných a dlouhodobých pracovních pozic," říká například šéfka Greenpeace International Jennifer Morganová. "Víme, jakým problémům čelíme a kdo jimi byl nejvíce zasažen. Teď je naším úkolem jen najít způsob, jak jim do budoucna předcházet," dodává.

Ekonomové se shodují, že hlavním úkolem těchto dní je ochrana zdraví, jedním dechem však dodávají, že koronavirová pandemie nepřinesla jen krizi zdravotnickou. Jak upozorňuje Gita Gopinathová, hlavní ekonomka Mezinárodního měnového fondu, největší zátěží bude současná krize pro země, které již dříve čelily vysokému zadlužení. "Hospodářsky silné země nárůst zadlužení spojený s oživováním ekonomik ustojí, v případě méně rozvinutých a ekonomicky slabších zemí ovšem bude potřeba přistoupit k restrukturalizaci dluhů či jiným opatřením," říká.

Někteří experti v souvislosti s prakticky jistou globální recesí upozorňují i na problém deglobalizace. "Je nutné, aby ke stolu zasedli zaměstnavatelé, zaměstnanci i vlády a společně hledali východiska ze současné situace na úrovni národní, ale i mezinárodní. Klíčové jsou dlouhodobá perspektiva a šířeji rozkročená ekonomika. Svět musí být solidární a musí sdílet věci nejen dobré, ale i špatné. Musíme se oprostit od měření úspěchů zisky a přejít primárně k hledisku udržitelnosti," radí předsedkyně Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) Sharan Burrowová.

"Pokud se dokážeme ze současné situace poučit a přijmeme rychlá a rázná rozhodnutí a opatření, můžeme vybudovat lepší svět. Koronavirová krize nás zasáhla, zároveň nám ovšem nabídla jedinečnou možnost ke změně," dodává Klaus Schwab.