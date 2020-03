Ekonomika v době pandemie: rychlost je klíčová - problémy s likviditou budou mít nyní hlavně lidé

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Pokles finančních trhů mnoha investorům připomíná finanční krizi z let 2008 a 2009. V čem je podobnost současné situace s finanční krizí? V problému s likviditou (cashflow) a důvěrou. Během finanční krize likvidita a důvěra chyběla finančnímu systému. Pokud nebyla rychle dodána, tak se likvidní problémy často a nepříjemně rychle změnily na problém solventnosti, což často znamenalo konec finanční instituce. Nyní problém s likviditou budou mít především lidé ( ošetřovné , nemocenská, nezaměstnanost ), podnikatelé, malé a střední podniky (výpadek produkce, dodávek, zakázek, nebo uzavření díky karanténním opatřením ).Lekce z finanční krize je, že likvidita musí být dodána rychle. Jinak ekonomické problémy budou výrazně delší a hlubší. Banky si na finanční krizi pamatují velmi dobře a rozumí problému s likviditou a důvěrou. Rychlost je klíčová. Proto začnou velmi rychle umožňovat odklad splátek úvěrů těm lidem, podnikatelů a malým firmám, kterým COVID-19 způsobil problémy. Hlavní roli s dodání likvidity musí sehrát státní rozpočet . Vláda musí pumpovat likviditu co nejdříve. Nástrojů je celá řada (zrušení daňových záloh, kompenzace prvních 14 nemocenské, které platí firmy , prodloužení ošetřovného , záruční programy). Ministerstvo financí by mělo vytvářet finanční rezervu (prodej dluhopisů ) do zásoby. Na rozdíl od roku 2008 jsou náklady na financování velmi nízké. Výše deficitu je nyní druhořadý problém. Je potřeba se psychicky připravit, že na výrazně vyšší deficity . Připomeňme, že v roce 2009 skutečný deficit převýšil ten schválený o více než 150 mld. A po deseti letech víme, že takto vysoký deficit v jednom roce neovlivnil dlouhodobé zdraví veřejných financí.Výraznou silnou stránkou české ekonomiky je absence makroekonomických nerovnováh a skutečnost, že jak vláda, tak domácnosti a firmy mají nízké zadlužení. Česko má tak možnost projít problémy relativně hladce. Státní rozpočet má prostor pro zvýšení zadlužení, aniž by to ohrožovalo dlouhodobou prosperitu české ekonomiky . Centrální banka může snížit úrokové sazby a především dovolit bankám využít proticyklickou rezervu, kterou v dobrých časech musely hromadit. Banky v ČR patří mezi nejzdravější v EU, takže jsou ve stavu, kdy by neměly být nuceny zastavit financování ekonomiky . Zdraví bankovního sektoru umožní pomoci svým klient s likvidními problémy.V následujících týdnech bude ekonomika postižena tvrdě. Máme naštěstí velký prostor pro zmírnění negativních dopadů. Mnoho států tento komfort nemá. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od roku finanční krize, se ekonomika po překonání tohoto období může rozběhnout velmi rychle. Pokud teď nebude dělat chyby.David Navrátil