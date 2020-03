Okénko trhu - ECB ponechala základní sazbu beze změny

Český průmysl vstoupil do nového roku poklesem a navázal tak na nevalný výkon z předchozích měsíců. V lednu výroba meziročně poklesla o 1,4 %, což po sezónním očištění znamená oproti předchozímu měsíci +1,1 %. Výsledek je tak téměř přesně v souladu s tržním i naším očekáváním a ve srovnání s přechozím měsícem se dynamika dále zhoršila. Na aktuálních datech je varující, že ještě nijak nezachycují dopad epidemie koronaviru, které se ovšem český průmysl v nejbližších měsících dozajista nevyhne. Zatímco v únoru bude její efekt zřejmě ještě omezený, v následujícím období již lze očekávat pokles poptávky ze zahraničí a zároveň i výraznější výpadky produkčních kapacit. Více naleznete v komentáři zde: https://bit.ly/2TXFuCk

Průmyslová výroba v eurozóně za leden vykázala nárůst o 2,3 % meziměsíčně, což odpovídá poklesu o 1,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Kromě toho došlo k revizi prosincového výsledku směrem nahoru. Výsledky tak představují znatelné zlepšení oproti konci loňského roku a zároveň překonání tržních odhadů. O to smutnější je pak skutečnost, že jsou tato data již téměř bezvýznamná, jelikož v nich chybí to aktuálně nejpodstatnější, tedy dopad virové epidemie a souvisejících omezení. Ta se začnou propisovat do statistik až v příštích měsících a zřejmě to nebude veselý obrázek.

Akcie dnes zažily černý den , když ty evropské propadly o přibližně 10 % a dostaly se tak na úrovně odpovídající zhruba roku 2013. K prvnímu poklesu došlo ihned při zahájení obchodování a jednalo se mimo jiné o reakci na zákaz cestování Evropanů do USA, který je součástí antivirového plánu amerického prezidenta. Trump nedokázal trhy uklidnit svým vystoupením, ve kterém kromě zákazu cestování přislíbil dvousetmiliardovou injekci likvidity a návrh úlev z daní z příjmů. Podle reakce na amerických trzích, které odepsaly jen o něco méně než ty evropské, lze soudit, že ani na domácí půdě Trump nesklidil se svým postupem právě úspěch. Na důvěryhodnosti mu zřejmě nepřidalo ani to, že se ve své řeči v Oválné pracovně Bílého domu dopustil omylu, který musel posléze korigovat na Twitteru.

Druhou ranou pro evropské akcie pak bylo rozhodnutí rady Evropské centrální banky, která zachovala depozitní sazbu na stávající úrovni -0,5 %. Trhy přitom věřily ve snížení minimálně o 10 bazických bodů. ECB se místo toho rozhodla pro alternativní stimulační opatření, tedy navýšení objemu programu nákupu aktiv o více než polovinu, rozšíření záběru programu LTRO a další úlevy evropským bankám. Slovy své šéfky Lagardeové ECB zopakovala svůj tradiční apel na evropské vlády, aby zvýšily své úsilí o podporu ekonomik zasažených epidemií koronaviru.

Ani české koruně se dnešek nevydařil , když od rána oslabila o více než 30 haléřů, suverénně prolomila psychologickou hranici EUR/CZK 26,00 a přiblížila se dokonce na dohled EUR/CZK 26,20.