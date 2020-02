Koronavirus odhaluje zranitelnost a rizika globální ekonomiky

Jsme svědky znepokojivých změn na globálních finančních trzích, které v nás vzbuzují obavy nad tím, kam směřujeme. Koronavirus šíří mezi investory paniku a zároveň poukazuje na křehkost trhů v posledních letech. Jak nedávno uvedl anglický deník Financial Times: " Koronavirus může být rozbuškou, která spolu s dalšími dlouho ignorovanými problémy spustí nekontrolovanou lavinu."

Až dosud se vše jevilo jako v pořádku. Trhy v posledních letech slušně rostly a nízké sazby zvýhodňovaly i ty, kteří si kupovali nemovitosti nebo si brali v bankách úvěry . Podívejme se však na to z širší perspektivy.

Risk je zisk? Záporné sazby změnily tok kapitálu a zvýšily rizika. V některých zemích musí střadatelé platit za to, že mají peníze v bankách. Na druhou stranu však dostávají zaplaceno za to, že realizují půjčky , což změnilo zdravá finanční pravidla. Odpovědné chování je potrestáno a riskantní rozhodnutí jsou odměněna.

Jak se mají chovat střadatelé, jejichž úspory v bankách klesají každým rokem na negativních úrocích o 0,7 %, například v Dánsku? Mnozí z nich raději kupují byty nebo investují do akcií a dluhopisů . Ceny nemovitostí díky tomu prudce vzrostly a staly se pro mnoho sociálních skupin nedostupné. Díky vysokým cenám klesá i možnost nemovitosti splácet a vzniká tak začarovaný kruh.

To, že se někteří spořitelé změnili na investory a jejich investice jim poskytly slušné výnosy, je sice možné vnímat jako pozitivní, ale narážíme zde také na fakt, že trhy současně rostly příliš rychle. Navíc bez reálné podpory ze strany reálné ekonomiky a produktivity.

Pozdě bycha honiti

Co se však stane, když se tato pyramidová hra zhroutí? Tedy, když si investoři budou chtít vybrat peníze, které si odkládali na důchod po dobu 30 let? Nebo když si trhy uvědomí, že nebyl dobrý nápad půjčovat někomu, kdo úvěry nedokáže splácet? Dobré časy na finančních trzích jednou skončí a bude to bolestivé. Na trzích se říká: Je dlouhá cesta po schodech směrem nahoru, ale výtah dolů jede vždy velmi rychle.