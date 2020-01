Hypotéky v lednu zdražilo už 5 bank. A další se chtějí přidat

Zatímco většina roku 2019 se nesla v duchu zlevňování hypoték, v posledních týdnech je vše jinak. Už v prosinci zvýšilo úrokové sazby 5 bank. A stejný počet se pustil do zdražování i v lednu. Podle některých odborníků se tak průměrná úroková sazba nových půjček na bydlení brzy vyhoupne k 2,5 %.

Přestože hypotéky v některých bankách začaly zdražovat už loni, ještě na konci minulého roku klesla průměrná úroková sazba o 0,01 procentního bodu, tedy na 2,34 %. Přitom už v prosinci zvýšily úrokovou sazbu půjček na bydlení Hypoteční banka a ČSOB. A do konce roku zdražily také Česká spořitelna, Raiffeisenbank a Wüstenrot.

Typické zdražení: o 0,2 procentního bodu

Podobně banky postupovaly i v lednu. Prakticky souběžně zvedly úroky UniCredit Bank, Hypoteční banka a ČSOB. Následně se k nim přidala také Equa bank a Komerční banka.

„Je to dané zejména tím, že v druhé polovině minulého roku stouply sazby na světových mezibankovních trzích. Za ně si banky půjčují peníze na zajištění hypoték. Poskytovatelům tak zdražily zdroje a naopak výrazně klesla marže. Proto se rozhodli postupně zvýšit sazby,” vysvětlil současný vývoj hypoteční specialista serveru banky.cz Martin Silný.

Ke zlevnění se ve zmíněném období odhodlala pouze Sberbank. A částečně i Komerční banka, která snížila úrokové sazby u hypotečních úvěrů s fixací 7–10 let a s LTV do 80 %. Ovšem jen pro klienty, kteří si pro hypotéku přijdou v období od 20. do 31. ledna.

Jak banky zdražovaly na přelomu let 2019 a 2020 banka zvýšení úroku v prosinci 2019 (v procentních bodech) zvýšení úroku v lednu 2020 (v procentních bodech) ČSOB +0,2 +0,2 Hypoteční banka +0,2 +0,2 Česká spořitelna +0,2 u pětileté fixace +0,3 u tříleté fixace - Raiffeisenbank +0,2 - Wüstenrot +0,2 - UniCredit Bank - +0,1 u sedmileté fixace +0,2 u pětileté fixace Komerční banka - +0,1 u tři- a čtyřleté fixace +0,2 u pěti-, šesti- a patnáctileté fixace Equabank - +0,2 u pětileté fixace

Aktuálně je rozdíl mezi některými nabídkami i víc než 0,8 procentního bodu. U 2,5milionové hypotéky tak u některých poskytovatelů ročně zaplatíte i o 12 000 korun víc než jinde. Znamená to, že každý rok v podstatě zaplatíte jednu splátku navíc.

Proto je důležité důkladně vybírat a využít k tomu hypoteční kalkulačku. Stačí do ní zadat požadované údaje a za okamžik před sebou máte soupis těch nejvýhodnějších nabídek, které jsou aktuálně na trhu.

Stejná situace jako v minulých letech

Také někteří další poskytovatelé už dříve uvedli, že o zdražení uvažují. V příštích týdnech proto s žádným zásadním zlevněním počítat nemůžete.

„Není to ale nic neobvyklého. Přelom roku zpravidla přináší zvyšování úrokových sazeb. Banky tím mimo jiné testují trh a zjišťují, jak se klienti ke zdražování postaví. Na jaře a v létě pak mohou přijít s akčními nabídkami, díky kterým úroky opět klesnou,” poznamenal Silný.

Zároveň upozornil, že vše záleží také na mezinárodním vývoji. „Napjatá a nejistá situace ve světě vede ke snižování mezibankovních sazeb, což se následně projevuje také na úrocích hypoték. Pokud by tedy například ještě eskaloval konflikt na blízkém východě, je možné, že některé banky zase zlevní,” dodal.

Odborníci čekají, že zájem poroste

Velkou roli hraje také zájem o nové hypotéky. Právě jeho pokles loni vedl ke zlevňování půjček na bydlení.

Letos však odborníci čekají, že poptávka po nových úvěrech poroste i přes jejich zdražení. Zároveň podle nich stoupne jejich průměrná výše.

Problém je, že kvůli zdražování nemovitostí a přísnějším pravidlům pro poskytování hypoték, jsou tyto půjčky stále hůře dostupné. A zvyšování úrokových sazeb situaci ještě zkomplikuje.

Výši hypotéky omezuje cena zástavy i dluhy

Další hrozbou pro zájemce o vlastní bydlení je možné zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték. Aktuálně platí, že:

si smíte půjčit částku, která odpovídá maximálně 80 % z ceny nemovitosti (jen ve výjimečných případech je to až 90 %),

výše splátek nesmí překročit 45 % z vašich čistých měsíčních příjmů

a půjčka nesmí být vyšší než devítinásobek vašich čistých ročních příjmů.

Do výše půjčky i splátek se přitom kromě hypotéky počítají také veškeré další dluhy žadatele.

Další změny? Aktuálně prý nehrozí

Jestli uvedená pravidla vydrží celý letošní rok, je zatím nejisté. „Zástupci České národní banky loni přiznali, že uvažují o dalším zpřísnění těchto pokynů. Zejména o snížení hodnoty LTV – tedy výše půjčky vůči hodnotě zástavy. Podle nejnovějších prohlášení ale aktuálně nic podobného neplánují,” upozornil hypoteční specialista serveru banky.cz Martin Silný.

Pokud by centrální banka k takovému kroku přesto sáhla, na hypoteční úvěr by dosáhlo ještě méně lidí než dosud.

Právě to se může výrazně projevit na dalším zájmu o hypotéky – a tedy i na jejich úrocích. Růst, se kterým v současnosti počítají experti, tak nemusí být zdaleka definitivní.