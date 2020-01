Ceny ve výrobní sféře v prosinci zrychlily

Meziroční růst cen průmyslových výrobců v prosinci zrychlil na 2,1 %, v meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců v prosinci zvýšily o 0,1 %. V obou případech tak byl jejich růst o desetinu vyšší než očekávání trhu. Stejně jako v předchozích měsících k tomuto růstu přispívají zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry, které vzrostly o 8,8 %, značně se zvyšovaly i ceny v oblasti potravinářství (o 4,2 %). Vyšší ceny ropy na světových trzích pak vymazaly propad cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, který jsme pozorovali v předešlých měsících.



V souhrnu za celý rok 2019 dosáhl průměrný růst cen průmyslových výrobců 2,6 % a to zejména zásluhou vyšší nákladové inflace v první polovině roku. I přes zrychlení cenového růstu v samém závěru roku budou tuzemské ceny v dalším období tlumeny klesajícími cenami producentů v eurozóně. Vliv aktuálně rychle rostoucích cen elektřiny by měl postupně odeznívat. Letos očekáváme podstatně nižší dynamiku cen zásluhou loňské vyšší srovnávací základny. Inflaci producentů pak bude zmírňovat i silnější koruna zlevňující dovozy spolu se zmíněnou nízkou inflací v zahraničí. V průměru by se tak ceny měly zvednout jen o 0,5 %.



Ceny stavebních prací rostou nadále svižným tempem. V prosinci se zvýšily o 0,2 %, což znamenalo jen nepatrné zvolnění meziroční dynamiky (o 0,1 pb. na 4,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly v prosinci meziročně vyšší o 1,2 %, tedy stejně jako v listopadu. Vlivem stále silné poptávky by měl svižný růst cen ve stavebnictví pokračovat i v následujících měsících.



Ceny zemědělských výrobců v prosinci prohloubily svůj meziroční pokles na 3,7 %, a to zásluhou propadu cen v oblasti rostlinné produkce o 10,2 %. Nižší byly zejména ceny zeleniny (o 31,5 %), naopak ceny ovoce se zvýšily o více než 60 %. V oblasti živočišné výroby zaznamenaly ceny v prosinci nárůst o 5,8 % zejména z důvodu nedostatku vepřového na evropském trhu, kde jsou chovy prasat ohroženy prasečím morem. Ceny tržních služeb se v prosinci zvedly meziročně o 2,4 % (v listopadu 2,2 %). K jejich růstu přispívaly především ceny v oblasti zaměstnání, programování a za služby v oblasti průzkumu trhu.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.