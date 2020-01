Inflace poskočila na 3,2 % (Komentář)

Spotřebitelské ceny na konci roku v průměru vzrostly o 0,2 % a meziroční míra inflace tak poskočila o desetinku výš na 3,2 %. To bylo plně v souladu s naším odhadem a desetinku nad očekáváním trhu. Současná inflace je 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB.

Ceny v prosinci byly taženy vzhůru především dražšími potravinami, elektřina zdražila o 0,8 % a zvyšovaly se i ceny automobilů v průměru o 0,9 %. Snížily se naopak ceny vína či mlékárenských výrobků.

Proinflační působení domácí ekonomiky slábne. Data z reálné ekonomiky ukazují hospodářské zpomalení, které by se opožděně mělo projevit i na trhu práce. Posílení koruny navíc v současnosti utahuje měnovou politiku mírně více, než s čím prognóza ČNB počítá. Argumenty proti zvyšování úrokových sazeb jsou dle našeho názoru stále dost silné na to, aby k dalšímu zvýšení sazeb nedošlo. Nicméně to, jak bude vycházet inflace v nejbližších měsících, může ještě uvažování některých členů bankovní rady změnit. Je pravděpodobné, že meziroční míra inflace na začátku roku povyroste ještě mírně výš.

Za celý rok 2019 dosáhla inflace 2,8 % a pro letošek pravděpodobně dosáhne podobné výše.