V roce 2020 bude zdražovat vše od vepřového, přes elektřinu a služby po nájmy. Mzdy ale porostou také

V prvních měsících roku setrvá tempo růstu cenové hladiny spotřebitelských cen v ČR v blízkosti tříprocentní hranice. Nelze vyloučit opětovné „přestřelování“ této horní meze tolerančního pásma inflačního cílování České národní banky. A pokud budou mezinárodní podmínky příznivé, nelze vyloučit ani zásah České národní banky, v podobě zvýšení klíčových úrokových sazeb.

Po celý rok 2020 budou patrné poměrně silné inflační tlaky způsobené pokračujícím růstem mezd. Mzdy by měly příští rok růst nominálně meziročně o 5,5 procenta. V průběhu roku však budou mzdové tlaky polevovat ruku v ruce s ochlazováním přehřátého trhu práce, v druhé polovině roku 2020 nelze vyloučit mírný růst míry nezaměstnanosti.

Ke snižování stavů zaměstnanců dojde například v těžebním průmyslu, hutnictví či v automobilovém průmyslu. Začátkem roku 2020 budou stále patrné poměrně silné inflační tlaky v oblasti potravin, kde se projeví nedobrá úroda let 2018 a 2019, případně další faktory typu šířící se epidemie afrického moru prasat, jež roku 2018 propukla v Číně. Inflační tlaky umocní zejména počátkem roku 2020 růst spotřebních daní na alkohol a tabák.

V průběhu roku však budou inflační tlaky slábnout. Na přelomu let 2020 a 2021 by se tempo růstu spotřebitelských cen mělo navrátit do blízkosti úrovně inflačního cíle ČNB ve výši dvou procent. Inflace za celý rok 2020 vykáže úroveň 2,7 procenta.

Citelné zdražování lze očekávat v případě bydlení. V souvislosti s tím bude sílit sociální napětí v části tuzemské společnosti. Růst cen nájmů bude pokračovat, zhruba pětiprocentním tempem. Přidá se zdražování elektřiny o pět procent nebo vodného a stočného o čtyři až šest procent. Růst spotřební daně zdraží tvrdý alkohol a tabákové výrobky. Pokračující růst mezd bude zdražovat služby, ať jde o práci automechanika, pekaře nebo třeba kadeřníka. Dražší práce automechanikova následně přispěje ke zdražení povinného ručení. Zejména v první polovině roku budou patrné cenové tlaky v oblasti některých potravin, jako je vepřové, cukr či brambory.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND