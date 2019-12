Globalizace brzdí. Pro Česko to není dobrá zpráva, varuje ekonom (Video)

Globalizace brzdí, obchodní války jsou toho důkazem. Je to ale pochopitelné, co je dobré pro spotřebitele, není vždy dobré pro zaměstnavatele. V dodavatelských řetězcích jsou velice nevyrovnané články, a to nejen nákladově. Úplný obrat trendu směrem k regionalizaci byznysu a výroby ale nečekám, uvedl v rámci projektu Alter Eko hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka v rozhovoru s proděkanem Vysoké školy ekonomické v Praze Pavlem Hnátem.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Investicniweb

