Zeman podepsal zvýšení rodičovské. Zároveň i zdražení cigaret a hazardu

Od roku 2020 si Češi sáhnou hlouběji do kapsy. Zvýší se spotřební daň z tabákových výrobků, lihovin a vyšší daně se začnou vybírat i od provozovatelů hazardních her. Zdraží se i poplatek za vklad do registru nemovitostí. Oddechnout si však mohou rodiče – prezident Miloš Zeman podepsal zvýšení rodičovského příspěvku.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek přerušil dovolenou, aby podepsal šest zákonů. Mezi nimi je i vládní daňový balíček, kvůli kterému se zdraží alkohol, cigarety, hazard a poplatek za vklad do katastru nemovitostí vzroste na 2000 korun.

Vláda argumentovala tím, že zvýšení daní je důležité v rámci boje proti negativním důsledkům pití alkoholu, kouření a hazardu. Opozice jí při předchozím projednávání zákona vyčítala, že nejde o boj se závislostmi, ale o snahu získat do rozpočtu další peníze.

Na schválení čekal i zákon, který navýšil rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun. O zvýšení příspěvku není potřeba nikde žádat, celková částka se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše. Nemusíte proto o navýšení žádat na úřadě.