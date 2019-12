15.12.2019 V deseti obcích zvolili nová zastupitelstva

V deseti obcích v celkem šesti krajích dnes zvolili nová zastupitelstva. V devíti z těchto obcí klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. V případě Strakonic se jednalo o opakované volby.

Volby se konaly v obcích Adamov a Nučice ve Středočeském kraji, Nebanice v Karlovarském kraji, Chuderov v Ústeckém kraji, Lesní Hluboké, Bukovice, Zelená Hora a Korolupy v Jihomoravském kraji, Huzová v Olomouckém kraji a v jihočeských Strakonicích.

Celková volební účast dosáhla 49,18 %. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Bukovice v okrese Brno-venkov. K volbám zde přišlo 78,33 % voličů. Nejmenší zájem naopak projevili voliči v obci Lesní Hluboké ležící ve stejném okrese, kde o novém složení zastupitelstva rozhodlo 31,88 % voličů.

„Sobotními volbami se symbolicky uzavřel na volby velmi štědrý rok. Nové či opakované volby se v roce 2019 uskutečnily celkem šestkrát, máme za sebou jedny doplňovací volby do Senátu a také řádné volby do Evropského parlamentu. Při všech těchto volbách odvedli zaměstnanci Českého úřadu profesionální práci a ráda bych jim při této příležitosti poděkovala,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Mandát získalo 56 mužů a 18 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47 let. Nejstaršímu je 72 let, nejmladšímu 22 let. O celkových 74 mandátů, z nichž 21 bylo ve Strakonicích, se ucházelo 339 platných kandidátů (z toho 189 ve Strakonicích). Jejich průměrný věk byl 48,5 let. Nejmladšímu kandidujícímu bylo 19 let, nejstaršímu bylo v době konání voleb 86 let. O post zastupitele se ucházelo 103 žen a 236 mužů.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli v 03.58 hodin.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby byly vyhlášeny na 14. března 2019 a voliči v nich rozhodnou o složení 16 zastupitelstev.

