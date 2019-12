Inflace roste nad 3 %, poprvé po více než sedmi letech (Analýzy makroindikátorů)

Inflace vzrostla nad 3 %. V příštích měsících se posune ještě trochu výš a vrcholit by měla v únoru. Cenový růst se nachází nad prognózou ČNB a ta bude muset vysvětlit, že to není problém. Změnu úrokových sazeb nečekáme.

Spotřebitelské ceny v listopadu vzrostly oproti říjnu o 0,3 %. Meziroční míra inflace zrychlila na 3,1 %. To bylo desetinku nad naším odhadem a 0,2 procentního bodu nad odhadem trhu. Z hlediska struktury nejde o překvapení. Rostly ceny potravin a elektřina. Ta bude zdražovat i v dalších měsících. Meziroční míra inflace tak poroste i v dalších měsících a vrcholu by mohla dosáhnout v únoru. Do značné míry je to dáno srovnávací základnou. Jádrová inflace bez cen potravin a energií dle našich propočtů mírně zpomaluje a v listopadu dosáhla 2,4 %. Meziměsíční anualizovaná jádrová inflace činí přibližně 2,2 %.

Meziměsíční vývoj cen lze popsat takto: 0,3 % = 0,2 potraviny + 0,2 bydlení a energie - 0,1 pošty a telekomunikace

Meziroční vývoj cen lze rozložit takto: 3,1 % = 1,3 bydlení a energie + 0,9 potraviny + 0,3 stravování a ubytování + 0,1 alkohol a tabák + 0,2 rekreace a kultura + 0,1 zdraví + 0,1 bytové vybavení - 0,1 pošty a telekomunikace + 0,2 ostatní

Jedná se o nejvyšší meziroční výsledek od října 2012. Inflace za listopad je 0,2 procentního bodu nad prognózou ČNB. V příštích měsících se cenový růst bude nacházet nad horní hranicí tolerančního pásma, takže ČNB bude muset více veřejnosti vysvětlovat, že to není problém. Na druhou stranu psychologické faktory mohou způsobit příklon některých členů ČNB k hlasování ve prospěch zvýšení sazeb.

Proinflační působení domácí ale ekonomiky slábne. V posledních týdnech jsme viděli slábnoucí data o HDP, mzdách či průmyslové výrobě. Globální nejistoty sice zeslábly, ale zůstávají vysoké, takže je otázkou, jak to s možným oživením zahraniční poptávky v příštím roce bude. Inflace na 3 % by pro ČNB znamenala problém jen tehdy, pokud by lidé přestali věřit, že ji v horizontu roku a půl pravděpodobně opět stlačí zpět. V situaci, kdy inflace je v Evropě nedostatkové zboží, se nezdá být inflace krátkodobě kolem 3 % problémem. Změnu úrokových sazeb ČNB tedy i nadále nečekáme.

Za celý letošek by průměrná míra inflace měla činit zhruba 2,8 %. Pro příští rok čekáme inflaci i nadále v průměru 2,7 %.