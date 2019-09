ČNB ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Prodeje nových domů ve Spojených státech dnes ukáží solidní růst. Do svých křesel opět usedne britský parlament. Umožnilo mu to včerejší rozhodnutí britského nejvyššího soudu. Česká národní banka dnes ponechá úrokové sazby beze změny. Měnit je podle naší prognózy nebude ani ve zbytku letošního roku, ale ani v roce příštím.

Nemovitostní trh v USA pomalu ožívá

Prodeje nových domů ve Spojených státech v srpnu zřejmě vzrostly o solidních 8 % m/m. Částečně se však bude jednat i o korekci červencového propadu. Měnová politika americké centrální banky se již promítla do poklesu hypotečních sazeb, což se odrazilo ve vyšší aktivitě v oblasti refinancování. Zda se ale promítne i do růstu poptávky po nemovitostech, zatím jasné není. Pokud ano, mohl by trh nemovitostí společně se spotřebitelskou poptávkou, poskytnout americké ekonomice ochranu před zpomalováním globální poptávky a riziky vyplývajícími z vnějšího prostředí. Náš výhled, že ekonomika USA upadne ve druhé polovině příštího roku do recese, však zatím zůstává nezměněn.

Důvěra v německou ekonomiku nejníže od roku 2009

Společná evropská měna včera posílila o 0,1 % na 1,101 USD/EUR a to i přesto, že zářijový německý IFO index ve složce očekávání ještě o něco více poklesl. Nachází se tak nejníže od poloviny roku 2009. O mnoho lépe na tom ale nebyla ani data ve Spojených státech. Spotřebitelská důvěra se nečekaně propadla o 10 bodů na úroveň 125,1. Nad spotřebitelskou poptávkou, která je hlavním držákem americké ekonomiky, se tak pomalu začínají vznášet otazníky. Britský nejvyšší soud včera rozhodl, že pětitýdenní přestávka, ke které britský parlament donutil Boris Johnson, je nezákonná. Parlament tedy může znovu zasednout. K tomuto kroku se chystá již dnes.

ČNB ponechá sazby beze změny

Česká národní banka ponechá na dnešním zasedání úrokové sazby beze změny. Inflace je ve srovnání s minulou prognózou ČNB sice mírně vyšší, domácí ekonomice se stále relativně daří, rizika vyplývající z vnějšího prostředí však ze scény nemizí. Centrální banka si tak nejspíš bude chtít počkat na novu prognózu, která bude zveřejněna na začátku listopadu. Ani na listopadovém zasedání ale neočekáváme, že by úrokové sazby změnila. Naopak čekáme jejich stabilitu, a to i v průběhu příštího roku. Více o nadcházejícím zasedání ČNB jsme psali zde: http://bit.ly/2m6TpZy.

Maďarská centrální banka uvolnila měnové podmínky

Maďarská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Zároveň zvýšila objem FX swapů nabízený komerčním bankám ze 100 mld. HUF na 300-500 mld. HUF. Guvernér centrální banky Nagy ale finanční trhy zároveň uklidnil, že banka tímto krokem nezahajuje cyklus zpřísňování měnové politiky. Podle jeho slov reaguje pouze na současný set dat přicházející z reálné ekonomiky. Maďarský forint tak nakonec reagoval posílením o 0,3 % na 334,1 HUF/EUR. V průběhu úterního obchodování posilovaly i ostatní regionální měny. Polský zlotý přidal 0,3 % na 4,380 PLN/EUR. Nejméně z úterního obchodování vytěžila česká koruna, která si připsala 0,1 % a posunula se na 25,86 CZK/EUR. Na silnější úrovně se jí ale nechce. Důvody k posilování jí nedala ani důvěra v domácí ekonomiku, která byla zveřejněna včera ráno. Ta se propadla na nejnižší hodnotu za posledních pět let. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2mikHMq.