MF dementuje spekulace o přenechání důchodové reformy příští vládě

Reakce na: „Důchodová reforma čeká až na příští vládu“

Zdroj: Lidové noviny, datum: 24.9.2019, rubrika: Ekonomika, strana: 12, autor: Darek Štalmach

Ministerstvo financí se ohrazuje proti zavádějícímu nadpisu článku (Důchodová reforma čeká až na příští vládu). Článek korektně popsal průběh konference o daňových výhledech za účasti ministryně financí Aleny Schillerové v Ostravě. Není ale pravda, že by ministryně financí prohlásila, že důchodová reforma čeká až na příští vládu, jak vyznívá z nadpisu článku. V diskuzi zaznělo, že stávající důchodový systém je do roku 2030 udržitelný. Tedy do doby, než začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let. Důchodová reforma je jednou z priorit současné vlády, která je akcentována v programovém prohlášení vlády. Řešení udržitelnosti penzijního systému je nicméně úkolem primárně Ministerstva práce a sociálních věcí, které k tomuto účelu ustanovila důchodovou komisi, stejně jako oslovit Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Je společným zájmem nás všech vytvořit stabilní důchodový systém, na němž by byla shoda napříč politickým spektrem.