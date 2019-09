Japonská inflace stále hluboko pod cílem BoJ

Shrnutí:

Růst cen v srpnu zpomalil

Výsledky jádrové inflace jsou smíšené

Data zvyšují tlak na Bank of Japan, aby uvolnila měnovou politiku už příští měsíc

Bank of Japan už dlouho není schopna dosáhnout svého inflačního cíle a podle všeho se na tom v dohledné době nic nezmění. Srpnová inflace podle posledních čísel klesla z 0,5 % na 0,3 % a inflace po vyčlenění cen potravin klesla z 0,6 na 0,5 procenta. Přestože trh od obou indikátorů snížení očekával, nová čísla jen potvrzují, jak vzdálený je v současnosti 2% inflační cíl a že cesta k jeho dosažení nebude jednoduchá. Dává proto smysl očekávat, že investoři navýší své sázky na to, že bychom se mohli dočkat uvolnění měnové politiky Bank of Japan už na jejím příštím zasedání. Jak jsme uvedli již včera, pomohlo by to nejen v boji s inflací, ale také s případnými negativními šoky spojenými s blížícím se zvýšením DPH.

Inflační cíl Bank of Japan zůstává v nedohlednu. Další uvolnění měnové politiky může být na spadnutí. Zdroj: Bloomberg