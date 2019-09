BoJ zmínila možnost dalšího uvolnění měnové politiky na říjnovém zasedání

Shrnutí:

Bank of Japan ponechává měnovou politiku beze změny

Pár hlasů volá po dalším uvolnění snížením úrokových sazeb

Případné uvolnění měnové politiky může přijít už příští měsíc

Několik hodin po zasedání americké centrální banky rozhodovala o sazbách také Bank of Japan. Ta sazby ponechala beze změny na -0,1 %, přičemž dál cíluje 10leté výnosy na 0 % a pokračuje v nákupech aktiv v rámci svého programu kvantitativního uvolňování. Za pozornost ale stojí informace, podle které banka chystá hlubší analýzu situace na dalším zasedání 30. října. To vedlo posledně k rozvolnění měnové politiky ve snaze o dosažení inflačního cíle, který by se jinak podle banky ještě více vzdálil o aktuální inflace.

Jeden člen BoJ, Kataoka, dokonce naznačil možnost posílení uvolněné měnové politiky dalším snížením krátkodobých úrokových sazeb, a to hlavně kvůli obavám z nízké inflace. Připomeňme, že se v Japonsku poslední dobou vede debata nad efektivitou dalšího snižování už tak nízkých sazeb vzhledem k tomu, že je základní sazba v záporném teritoriu a inflace stále neroste. Banka by ale na svém příštím zasedání mohla měnovou politiku skutečně rozvolnit, a to už jen ve snaze o zmírnění dopadu plánovaného zvýšení DPH, ke kterému má dojít už začátkem příštího měsíce.

BoJ zmínila možnost dalšího uvolnění měnové politiky. To může vést k dalšímu navýšení bilance banky, která už tak převyšuje HDP japonské ekonomiky. Zdroj: Bloomberg