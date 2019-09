ČR - nezaměstnanost v srpnu je nejníže od roku 1996, míra se drží na 2,7%

Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 2,7 procenta, v souladu s očekáváním analytiků a ekonomů dle agentury Bloomberg a shodně s červencem. Bez práce bylo 204.789 lidí, což je nejnižší srpnový údaj od roku 1996. Uchazečů o práci nepatrně ubylo, počet se proti červenci snížil o 331. V hojném počtu se do evidence v srpnu dostali absolventi škol, hlavní vlnu ale úřady očekávají v září. Nabídka volných pracovních míst se opět rozšířila, zaměstnavatelé nabízeli 350.564 pozic. Oznámil to dnes Úřad práce ČR (ÚP ČR).



"Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné hodnotě jako v červenci. Nadále rostl počet volných pracovních míst a počet evidovaných uchazečů o zaměstnání poklesl. K dalšímu oživení pracovního trhu by mělo dojít v září. Nezaměstnanost by tak mohla stagnovat, případně se mírně snížit," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.



Situace na trhu práce podle Sadílkové odpovídá dlouhodobé situaci i ročnímu období, ovlivňuje ho dobrá kondice české ekonomiky a sezonní práce. V plném proudu jsou zejména práce ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství, rostlinné výrobě, cestovním ruchu a gastronomii.



Zaměstnavatelé nabízeli v srpnu 350.564 volných míst, což bylo o 4000 víc než v červenci. U tří čtvrtin z nich zaměstnavatelé uváděli, že by na ně přijali i pracovníky ze zahraničí. Nejvíce volných pozic bylo v Praze. Největší zájem byl o dělníky na stavbu budov, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích, řidiče nákladních aut, obsluhu vysokozdvižných vozíků, skladníky, svářeče či kuchaře. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích.



V srpnu se do evidence úřadů práce nově přihlásilo 34.105 lidí, odešlo naopak 34.436 uchazečů. V hojnějším počtu přicházeli absolventi škol. Ke konci srpna bylo bez práce 5944 bývalých studentů, tedy o 818 víc než před měsícem a o tisíc méně než koncem loňských prázdnin. Zaměstnavatelé jim nabízeli 75.598 volných míst, nejčastěji montážní dělníky, kováře či nástrojaře. "Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají status studenta," uvedla Sadílková.



V srpnu také klesl počet zaměstnanců ze školství v evidenci Úřadu práce ČR. Celkem jich evidoval 3707, zatímco v červenci jich bylo 4200 a loni v srpnu 4084. Nejvíce bylo v evidenci učitelů předškolní výchovy, učitelů středních škol, konzervatoří a druhých stupňů základních škol, lektorů a učitelů jazyků. Školy jim nabízely 2825 míst v oboru, zájem měly hlavně o učitele jazyků a učitele na středních školách.



Nejnižší nezaměstnanost vykázaly koncem srpna okresy Praha-východ a Jindřichův Hradec, Rychnov nad Kněžnou a Pelhřimov. Nejvyšší byla naopak na Karvinsku, Ostravsku, Chomutovsku, Mostecku a Bruntálsku. Nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 46 okresů, klesla naopak ve 31 regionech, nejvíce v Ústí nad Labem a Karlových Varech.



V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat Eurostatu nejnižší míru nezaměstnanost z celé Evropské unie.

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR (v pct):

Zdroj: Úřad práce ČR