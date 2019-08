Okénko trhu: Německá ekonomika se brzo ocitne v technické recesi

Německá centrální banka včera zveřejnila nový výhled. V něm předpokládá, že vlivem vnějších nepříznivých faktorů bude aktuálně pozorovaná nízká úroveň německých exportů pokračovat i v dalším období. Pokles zakázek zaznamenaný v automobilovém sektoru a ve výrobě dalšího průmyslového zboží ve druhém čtvrtletí, tak ovlivní i statistiky aktuálního kvartálu. S velkou pravděpodobností to bude znamenat další pokles HDP a německá ekonomika se tedy ocitne v technické recesi (dva po sobě následující mezičtvrtletní poklesy HDP). Předchozí odhad letošního růstu německé ekonomiky o 0,5 % z dílny Bundesbanky a Evropské komise bude přehodnocen dále směrem dolů na 0,2-0,3 %. Při materializaci některých, zatím jen uvažovaných, rizik však může dojít ještě k výraznějšímu prohloubení recese. Ministr financí Olaf Scholz v neděli uvedl, že vláda připravuje opatření na podporu ekonomiky veřejnými prostředky. Toto prohlášení pomohlo uklidnit rozkolísané finanční trhy. Výnosy vládních bondů v Německu a dalších zemích eurozóny se následkem toho lehce zvedly ze svých minim zaznamenaných v minulém týdnu. Během dneška však znovu klesaly vlivem politické nestability v Itálii.



Americký prezident D. Trump opět vyzval centrální banku, aby snížila úrokové sazby nejméně o jeden procentní bod a tím podpořila hospodářský růst. Kromě toho by mohl Fed přistoupit i k nákupu dluhopisů. V souvislosti s tím šéf bostonské části Fedu E. Rosengren upozornil, že snížení úroků by mohlo vést k nadměrnému růstu dluhů. Vysoká míra zadlužení by pak mohla prohloubit příští hospodářský útlum.



Ceny průmyslových výrobců v Německu v červenci meziměsíčně o desetinu vzrostly, což bylo z velké části dáno vyššími cenami energií (zejména elektřiny), zatímco ceny zboží se snížily. V meziročním srovnání inflace dále ztratila svou dynamiku, když o desetinu poklesla na 1,1 %.



Americký dolar včera posílil, jeho kurz proti euru se včera v podvečer dostal až pod hranici EUR/USD 1,108. Přes drobné odchylky se blízko této úrovně pohybuje i dnes. Naopak měny regionu včera oslabovaly. Koruna ztratila čtvrt procenta a kurz se zastavil na EUR/CZK 25,80, kde se pohybuje i dnes.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.