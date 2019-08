Rozbřesk: Česká nezaměstnanost na novém minimu

Zatímco ve světě eskalují obchodní války, Německo stále více pociťuje důsledky slábnoucí čínské poptávky a automobilový průmysl ve světle nižších prodejů řeší svoji novou „zelenou“ budoucnost, v české ekonomice zůstává na první pohled vše při starém. Firmám se stále nedostávají zaměstnanci, nezaměstnanost klesá na nová minima a v ekonomice pracuje nejvyšší počet lidí v novodobé historii ČR, nejenom těch domácích.

V tomto směru vyznívala data z trhu práce za druhý kvartál, která včera zveřejnil statistický úřad. Míra nezaměstnanosti podle nich meziročně poklesla o tři desetiny procentního bodu až na 1,9 %, zatímco zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,1 %, takže v hlavním poměru pracuje téměř 5,3 mil. lidí. Zajímavé nepochybně je, že firmy ve zpracovatelském průmyslu stále ještě nabíraly nové zaměstnance, ve stavebnictví se počet zaměstnaných snižoval. Nakonec hlavní zásluhu na rostoucí zaměstnanosti měly služby, a jak uvádí statistický úřad, šlo především o oblast zdravotnictví a sociální péče.



I když na první pohled vypadá vše skvěle, signály že se situace mění, můžeme najít uvnitř těchto pozitivních statistik. Když se totiž přestaneme dívat pouze na meziroční změny, které vyznívají stále velmi dobře, a zaměříme se i na mezičtvrtletní srovnání. Pak je tou nejviditelnější změnou pokles celkové zaměstnanosti ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Není to nijak výrazný propad, ale jde o takový úbytek, jaký jsme zde viděli naposledy v roce 2011. Více detailů zatím sice není k dispozici, ale asi nebudeme daleko od pravdy, když jej připíšeme na odbytové problémy některých firem v průmyslu a možná i nástupu nových pracovně méně náročných technologií. Jak moc se situace mění, však bude jasné teprve poté, co budou zveřejněny podrobnější statistiky za jednotlivá odvětví a obory. Už dnes budeme mít možnost sledovat nejnovější čísla z průmyslu, který odkryje své červnové výsledky a zejména pak nové zakázky, které napoví, jakým směrem se naše největší odvětví a především jeho automobilová součást vydá v nejbližších měsících. Zda se udrží v černých číslech nebo zamíří do recese, jak napovídají indexy nákupních manažerů. A nepůjde samozřejmě jen o průmysl, nové zakázky odkryje i stavebnictví, které doposud zažívalo boom zejména díky veřejným objednávkám.



TRHY



CZK a dluhopisy



Zvýšená nervozita na hlavních finančních trzích rozhodně koruně nepřeje. Koruna se tak dostala na nejslabší úroveň od začátku června a v průběhu včerejšího večera testovala hranici 25,80 EUR/CZK. Současně nová dynamika obchodní války poznamenala i dění na dluhopisových trzích včetně toho českého a tak výnosy státních dluhopisů dál padaly. Desetiletý papír se nyní dostal až do blízkosti jednoho procenta. Změnu může přinést pouze zklidnění situace v zahraničí, dnešní domácí statistiky – i kdyby dopadly lépe, než se čekalo – s aktuální situací na českém trhu rozhodně nezahýbou.



Zahraniční forex



Poslední vývoj na poli americko-čínské obchodní války nám alespoň trochu odhalil, kterak se aktuálně může chovat eurodolar, pokud bude spor eskalovat. Vypadá to totiž, že EUR/USD se má tendenci v případě eskalace konfliktu sunout nahoru s tím, jak dramaticky padají dolarové úrokové sazby a trh agresivně sází na snižování úroků Fedu. Euro tak proti dolaru neztrácí navzdory tomu, že se v případě růstu averze vůči riziku viditelně propadá proti bezpečnému švýcarskému franku. V této souvislosti dodejme, že euru se aktuálně daří nejen proti dolaru, ale i proti dalším zjevně zranitelnějším měnám v Evropě - jako je např. britská libra či polský zlotý (byť v tomto případě hraje roli i kauza možné soudní penalizace polských bank za “neférové” FX hypotéky).



Jak tedy dále? USA sice v noci Čínu označily za měnového manipulátora, ale spíše to vypadá, že soudruzi v čínské centrální bance nechtějí situaci dále hrotit a nenechají juan dnes výrazněji oslabit. To by situaci mohlo alespoň na čas zklidnit s tím, že rizikovější měny by mohly získat lehce půdu pod nohama. Euru by zároveň mohl pomoci fakt, že nové průmyslové zakázky v Německu v červnu překvapily pozitivně.





Ropa



Cena ropy Brent se pod tlakem eskalujících obchodních válek dále propadá a má co dělat, aby se udržela nad hranicí 60 USD/barel. Po uvalení dodatečných amerických cel na čínské importy nyní náladu zhoršují odvetná čínská opatření, zejména cílená devalvace juanu nad 7,0 USD/CNY. Vidina brzkého rozřešení obchodních půtek se tak ještě výrazněji vzdaluje, což bude střednědobě limitovat růstový potenciál cen ropy.



Dnes bude trh pozorně sledovat, jak vnímá důsledky americko-čínské obchodní přestřelky pro ropný trh EIA, která zveřejní pravidelný měsíční report. Přestože americká agentura již svůj výhled na růst globální spotřeby ropy přepsala směrem dolů několikrát v posledních měsících, další fáze obchodní války zřejmě oslabí poptávkovou stranu trhu ještě výrazněji.